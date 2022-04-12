Каким видят Шымкент в «Новом Казахстане»?

Уважаешь президента – верни деньги из-за границы! Переход к «Новому Казахстану» невозможен без социальной и политической ответственности.

Президент уже обращался к бизнес-элите, указав на явный дисбаланс и очевидные проблемы справедливого распределения национального дохода. Половина Казахстана принадлежит сегодня 162 семьям, при этом население получает минимальную заработную плату.

Наше государство обновляет приоритеты и меняет курс в сторону взаимодействия с людьми. А каким будет Шымкент в «Новом Казахстане»?

В одном сходятся все — отходить от бюрократии и больше контактировать с населением, чтобы быть в курсе наиболее актуальных проблемных вопросов. В общем, предстоит огромная работа, касающаяся всех сфер жизнедеятельности.

«Есть изменения, мы идем по правильному пути. Я как работник образования вижу перемены и родители школьников видят. Многое сейчас делается быстро и четко. Главное, наверное, сейчас быть активными и помогать друг другу«, — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Свое мнение высказал и депутат маслихата г. Шымкента. Торайым Султанова считает, что сначала нужно меняться самим, в том числе.

«Новый Казахстан — это новый взгляд. Я думаю, что, на самом деле, пришло время меняться всем. Это касается каждого, только после будет результат положительный», — сказала Торайым Султанова, депутат маслихата г. Шымкента.

Жители Шымкента смотрят на «Новый Казахстан» с оптимизмом, с одной оговоркой: чиновники должны работать честно и слышать людей. В приоритете, считают горожане, социальная справедливость и поддержка молодежи.

Казахстан вступает в эпоху больших перемен. Люди высказались о доверии президенту. Больше половины казахстанцев верят в улучшение жизни в стране непосредственно с действующим президентом. Сейчас главное, чтобы все озвученные Касым-Жомартом Токаевым реформы были претворены в жизнь.