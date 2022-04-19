На грани банкротства оказался единственный детсад в Акбастау

Сотрудники единственного на весь аул частного детского сада не получают зарплату. Уже три месяца воспитатели работают на голом энтузиазме.

Руководство дошкольного учреждения в селе Акбастау Казыгуртского района пытается достучаться до властей. Если помощи не будет, единственный сельский детсад придется закрыть, передает OTYRAR.

В этом детском саду пока играют дети. Но всё может измениться. Руководство единственного дошкольного учреждения в селе Акбастау Казыгуртского района поясняет: остановить работу вынуждают долги, платить по кредитам оказалось нечем. Без денег остался и персонал.

«Садик мы открыли в сентябре прошлого года, он на 100 мест. Но, из-за нехватки средств я не принимаю больше 50-60 детей. Чтобы открыть садик, я потратила около 60-ти млн тенге. Помимо этого, у меня много кредитов. От чиновников нет никакой помощи, они говорят «мы объявим конкурс и если деньги будут выделены из области, то проведем его». Сейчас я все из своего кармана плачу и зарплаты сотрудников и питание детей. До этого у меня было 12 сотрудников, сейчас их шестеро. Половина из них ушли из-за того, что я не могла выплатить зарплаты»,— говорит заведующая детского сада Махира Шерметова.

Туалет на улице. Камер видеонаблюдения нет. Такие условия руководство учреждения оправдывает, отсутствием помощи от государства.

«На завтрак у нас каша и хлеб с маслом. На обед дети едят первое и второе. На полдник — как получится, если можем, то готовим сами. Нет финансирования, нет зарплаты, нет денег. Мы не получали полноценной зарплаты 8 месяцев. Дают понемногу, но нормального, стабильного оклада нет»,- рассказала повар.

Местным жителям приходится возить детей в детский сад соседнего села. На дорогу уходит много времени. Небезопасной становится дорога в холодное время года.

«Детям приходится ходить в детский сад, далеко от нашего села. Самая главная проблема — это перевозка детей. В нашем ауле около ста детей дошкольного возраста. Как-то зимой они остались в сломанной машине на дороге!»,- говорит жительница села Акбастау Зухра Демеуова.

Местные власти уверяют, владелица детского сада может получить помощь от государства. Осталось дождаться конкурса.

«Вначале года мы зарегистрировали всех детей. С 2021 года областное управление развития человеческого потенциала объявляет конкурс на государственную поддержку. Я же говорил вам, что вы можете принять участие в этом конкурсе и получить полный госзаказ. Детский сад может участвовать в конкурсе и сто процентов победить его»,— заверил руководитель отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района Асан Уисинбаев.

Строительство государственного детского сада в селе Акбастау — дело нерентабельное, детей в ауле не много. Жители села просят поддержать руководство частного дошкольного учреждения, иначе дети рискуют пойти в первый класс не подготовленными.