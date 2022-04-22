Нарушителей ПДД в Шымкенте будут выявлять с помощью новой программы

На помощь полицейским в Шымкенте внедрили программу «Қорғау». Презентовал проект министр МВД Марат Ахметжанов, который посетил третий мегаполис страны.

Марат Ахметжанов пояснил, что при работе программы исключены риски коррупции, снизится количество нарушений и тех, кто водит автомобиль незаконно.

«Программа направлена на выявление злостных нарушителей. При этом будут ужесточены меры, в отношении тех, кто снова и снова нарушает, и эти меры внесут свой профилактический эффект», — сказал министр МВД.

На презентации нового приложения Марат Ахметжанов заявил, что приложение «Қорғау» не только помощник полицейскому, но и контролирует работу стражей порядка.

«Теперь, водитель, который нарушил ПДД, либо на нем установлены подложные номера, не оплачены штрафы, нет страховки, техосмотра или авто находится в розыске, такие случаи могут установить в течение 10 минут. На планшет ближайшему полицейскому придет уведомление и убрать его патруль при любом желании не сможет«, — сказал министр МВД Марат Ахметжанов.

Проект уже внедрили в Шымкенте. Только за последние сутки программа Қорғау зафиксировала более 70 автомашин с различными нарушениями, среди которых 17 с подложными номерами.

«Эта система не столько для наказания, сколько для предотвращения нарушений. Также снижены коррупционные риски. Ну к примеру, если в прошлом году 60 тыс нарушений, в этом году в разы больше. Ну мы ведь понимаем, что они не только в этом году нарушили, но избегали ответственности. Мы не будем копаться в том, как они избегали. Может полицейские не реагировали, или реагировали, но в отношении нарушителя не оформлялось. Теперь такого не будет«, — сказал министр МВД.

Глава МВД уверяет, что с дорожными войнами нужно покончить раз и навсегда. С ноября 21 года в Шымкенте начали работать 1677 камер «Сергек». Уже зафиксировано 297 тыс. 343 нарушений ПДД.

К слову, глава МВД пояснил, что ситуации со штрафами, с которыми не согласны автовладельцы будут тоже рассматривать детально. Марат Ахметжанов отметил, что главная цель не штрафовать, а снизить количество нарушений.

Программа уже начала работать в Шымкенте. Стражи порядка просят автовладельцев быть бдительнее на дорогах и соблюдать все правила ДД.