Новая велодорожка в Шымкенте превратилась в полосу препятствий

Велодорожка, стоимостью более 100 млн тенге, превратилась в полосу препятствий.

В эксплуатацию её сдали всего полгода назад. Как рассказал замакима Шымкента — Максут Исахов, спорт-трасса не выдержала испытания дождями. Из 4,5 км велодорожки в негодность пришла часть- это около 600 метров. Строительная компания, проводившая канализацию в соседний микрорайон, не потрудилась уплотнить пустоты под асфальтом. И теперь должна восстановить всё за свой счет.

«Сейчас обрушенные места будет исправлять сама строительная компания «Энсаф», из-за которой и ухудшилась велодорожка. Этот факт проверяла дорожная лаборатория. Фирма «Береке», которая строила спортобъект не причем и не несёт никакой ответственности. Все произошло по вине «Энсаф», они и должны восстанавливать«,- рассказал Максут Исахов, заместитель акима Шымкента.

Вся велодорожка обошлась в 122 миллиона тенге. Ущерб оценили в 7 миллионов.