Шымкентский водитель умудрился попасть в объективы «Сергека» 178 раз

Владелец Renault задолжал государству 4,5 млн тенге.Большинство штрафов связано с превышением скоростного режима. Осталось только найти лихача.

«Нарушителя мы заметили благодаря камерам Сергек. Он разъезжал на машине Рено дастер, машина оформлена на девушку из Павлодарской области. Сейчас мы переоформляем все штрафы, на человека который нарушал правила дорожного движения много раз. Также мы выявили факт того, что машину водили несколько человек. Но один человек нарушал в период 2021 и 2022 года. Сейчас этого автомобиля и нарушителя в Шымкенте нет, в январе этого года они выехали из Шымкента. Мы ищем его. Ему грозит штраф, но лишать водительских прав мы его не собираемся»,- рассказывает Максат Апентаев, старший инспектор АДМ практики ДП г.Шымкента.

Шымкентцы попали в антирейтинг злостных нарушителей правил дорожного движения. Водители должны оплатить 2 млрд 200 миллионов тенге штрафа. Выявлять нарушителей помогают больше 6 тысяч камер фиксации. В этом году их количество собираются увелить еще на 1000.