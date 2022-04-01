Шымкентцы не могут использовать свои скидочные сертификаты

Вот уже третий месяц казахстанские автолюбители не могут обменять свои скидочные сертификаты.

В автосалонах принимать их отказываются. Аграрий из Туркестанской области, Бахтияр Исаев выращивает на своих 10 гектарах хлопок. У мужчины на руках 15 скидочных сертификатов на общую сумму около 30 миллионов тенге. Фермер сдал в «Оператор РОП» старые комбайны и тракторы, а сертификаты планировал использовать для первоначального взноса на покупку новых.

«Это просто бумага, вот мы держим. В автосалонах говорят, мы сертификаты не принимаем. Уже пахота, техника нужна. Мы же сдали старую, и ждем сертификат взять новую», — говорит Бахтияр Исаев, житель Мактаральского района.

Фермеры говорят, боятся остаться без работы. Только у аграриев Туркестанской области, по словам собравшихся, на руках сертификаты на 800 миллионов тенге, которые просто повисли в воздухе. Не могут обналичить в автосалонах и сертификаты на легковые автомобили.

«Срок действия сертификатов истекает, он всего на год дается. Почему до сих пор не разработали систему? Уже три месяца прошло. Я сдал трактор, хочу купить себе легковую машину, а сертификат как раз хватает на первоначальный взнос. Но мне во всех салонах отказывают, в итоге я без машины и без денег«, — говорит Шакиржан Юлдашев, житель Туркестанской области.

В «Жасыл Даму», организации, которой передали функции бывшего оператора РОП, просят казахстанцев не волноваться и подождать.

«Такая ситуация произошла потому что на Оператора РОП завели уголовное дело. Сейчас мы совместно с министерством индустрии проводим ряд мероприятий и я думаю что до конца этого месяца ситуация решится. У тех автолюбителей, у которых истекает срок годности сертификатов, его продлят«, — говорит Талгат Маханов, руководитель отдела АО «Жасыл Даму».

Больше всего неиспользованных сертификатов у жителей Шымкента и Туркестанской области. Не меняют на сертификаты в новом операторе и старый автохлам. Поэтому казахстанские водители, пока, вынуждены ездить на машинах, которым давно пора в утиль.