Таксист в Шымкенте развозит бесплатно пенсионеров

58-летний таксист Асан Бохаев каждую пятницу возит людей бесплатно. Благотворительностью в священный месяц Рамазан водитель занимается больше двух лет.

Добрым таксистом называют Асана Бохаева клиенты. Больше двух лет, каждую пятницу он бесплатно возит пожилых. Раньше мужчина был разнорабочим, торговал углем на базаре. Тяжелая работа отразилась на здоровье. Асан перенёс инсульт. В сложный период реабилитации, признается мужчина, пришло осознание — помогать старикам.

«У меня случился инсульт. Во время реабилитации, ко мне пришла такая идея. Решил, что нужно возить бесплатно пенсионеров. Но, за молодых ребят беру деньги. Мне на бензин как никак нужно»,- говорит Асан Бохаев.

Путь к большим достижениям начинается с маленького благого дела, говорят пассажиры. Шымкентцы надеются, что инициативу Асана поддержат другие водители.

«Я лично сам раньше не верил, что таксист бесплатно подвозит людей. Потом своими глазами увидел, как водитель возит людей из больницы. Асана Бохаева знают многие в Шымкенте. Я в пятницу видел людей, которые ждут его и уезжали с ним. Надеюсь таких неравнодушных людей будет больше в Казахстане»,- рассказал Акназар Арыслан, житель Шымкента.

За день, Асан Бохаев подвозит «ЗА СПАСИБО» до 30 пенсионеров. По его словам, это придает ему силы, поднимает настроение.

День недели был выбран не случайно. Пятница считается священным днём для мусульман. Сесть в бесплатное такси пожилые люди могут на стоянке, напротив Областного эндокринологического диспансера.