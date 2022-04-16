В Шымкенте состоялся запуск АГРС-3

В том, что этого дня ждали все жители третьего мегаполиса нет никакого сомнения. В Шымкенте подключили к работе АГРС-3, которая обеспечит голубым топливом весь город.

Газораспределительную станцию начали строить еще в 2019 году, главная цель которой подача природного газа населению.

Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов дал старт работе станции, градоначальник отметил, что запуск АГРС-3 значительно облегчит работу других жизненно важных сфер города.

«Мы долго ждали подключения этой станции. Этот объект самый автоматизированный в Казахстане. На данный момент АГРС-1 и АГРС-4 выделяют 180 тыс. кубометров в час, а городу нужно 250 тыс. кубометров в час. Теперь, после подключения АГРС-3, есть возможность охватить весь город. Я вас поздравляю от всей души, желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.