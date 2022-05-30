Женщины в Шымкенте обманули горожан на 100 млн тенге

Шесть женщин организовали преступную группировку. Их жертвами стали как минимум 30 человек. Полиция не исключает вероятности, что количество обманутых горожан может быть в 6 раз больше.

Некие женщины прикрываясь именем одной из госкорпораций, обещали безвозмездные гранты и низкопроцентные кредиты. Доверчивые граждане собственноручно несли мошенницам свои деньги и в итоге оставались не у дел.

После долгих ожиданий обманутые жители, а это несколько десятков, обратились за помощью в полицию.

Как оказалось, с мая 2020 до мая 2022 года женщинам удалось заработать на доверии 100 млн тенге.

«В связи с необходимостью раскрытия данного преступления была создана межведомственная следственно-оперативная группа. В результате успешно проведенных мероприятий установлено, что к данным аферам причастны 6 женщин, 1983, 1986,1987 и 1990 годов рождения», — сообщили в Департаменте полиции г. Шымкента.

В данное время из 6 подозреваемых одна уже осуждена и отбывает наказание в столице за аналогичное преступление, 4 — водворены в изолятор временного содержания, а еще одна объявлена в межгосударственный розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «мошенничество». Число потерпевших составило на сегодня более 30 человек. Однако, прокуроры и полицейские не исключают вероятность того, что жертвой этой преступной группы могли стать свыше 200 граждан.