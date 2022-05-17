Больше 100 водителей автобусов нарушили ПДД за день

В минувшую субботу патрульными полицейскими на территории города проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В рамках ОПМ в целях обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта и предупреждения дорожно-транспортных происшествий стражи порядка усилили работу по профилактике нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Так, за сутки в мегаполисе выявили 138 административных правонарушений, совершенных ими.

За неиспользование ремней безопасности в отношении 44 лиц составлены протоколы по статье 593 КоАП РК, а 11 человек оштрафованы за телефонные разговоры за рулем. Также, 13 лиц, не соблюдавших требования дорожных знаков и разметок привлечены к ответственности по статье 601 КоАП. На штрафную стоянку за грубые нарушения водворены два общественных транспорта.

К примеру, в ходе рейда стражами порядка замечен автобус, который перед тем, как повернуть направо не подал соответствующий сигнал световым указателем поворота, т.е. не проинформировал других участников движения о своем намерении приступить к маневру, тем самым нарушив требование ПДД. За данное нарушение сотрудники Полка патрульной полиции составили водителю административный протокол по статье 595 КоАП РК, согласно которому ему наложен штраф в размере 5 МРП.

Отметим, что такие мероприятия способствуют повышению транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров на автомобильных дорогах города.