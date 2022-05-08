Бригада врачей навестила ветеранов ВОВ

Узнать как дела, как здоровье ветеранов ВОВ решили медики третьего мегаполиса.

Помимо цветов и подарков, медики привезли с собой и переносное медицинское оборудование. Для осмотра работы сердца использовали ЭКГ, измерили давление и провели консультацию.

«Мы побывали в гостях у Веры Степановны Утробиной, ей почти 100 лет. Мы проверили ее сердце. Невролог осмотрел почетного пациента, проверили давление. Все в порядке. Мы посоветовали ряд медикаментов, но как рассказала дочь ветерана, она уже принимает. А в целом замечаний нет», — сказал врач.

Отряд врачей посетил несколько ветеранов войны, среди которых и Нина Мосунова. Герой войны встретила врачей со сладостями и заверила, что без ее пряников никто никуда не уйдет. Медики поздравили с праздником и провели на месте медосмотр.

«Спасибо большое медикам, спасибо вам внучата мои. Дай Бог дожить вам до сотни лет, а главное чтобы вы не видели войны. Берегите себя и свои семьи. Будьте счастливы, мои родные»,- сказала ветеран ВОВ.

«В 100 лет, сердце работает хорошо, давление чуть повышено, но это скорее всего на фоне волнений, к ветерану приходят люди, а это эмоции. Все в порядке! Ветеран передвигается сама, состояние хорошее»,- сказали медики.

Ветераны поблагодарили врачей и пожелали им самого главного-мира. Напомним, в Шымкенте на 08.05.2022 год осталось только 6 ветеранов ВОВ.