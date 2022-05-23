Четверо человек пропали без вести в ущелье Каскасу

Четверо человек выехали с озера Сусинген и не смогли вернуться в зону отдыха из-за спустившегося густого тумана, сообщает OTYRAR.

Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, туристы исчезли 22 мая в 11 часов дня. На поиски пропавших выехали 17 спасателей, четверо полицейских и 5 сотрудников Национального парка.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям в горном районе Кулыншакты в 10 км от ущелья Наутсай обнаружено четверо пропавших без вести людей. В 06:30 утра, практически через сутки, поисковая группа выгрузила и спасла их, медицинской помощи не потребовалось.

Спасатели предупреждают! Если вы отправляетесь на прогулку в горы, не ходите по незнакомому маршруту. Носите удобную одежду, желательно носить специальную обувь. Помните, что горная местность опасна.