Что нужно знать о программе автокредитования?

Получить льготный кредит на машину пока смогли только счастливчики. В Казахстане программа льготного автокредитования стартовала с колоссального спроса и дефицита автомобилей.

После запуска программы льготного автокредитования, всего 34 казахстанца получили ключи от авто. Шесть из них достались шымкентцам. Программу запустили неделю назад. Общая сумма выделенных средств составляет 100 млрд-ов тенге. Выделить планируют порядка 10 000 автомобилей. Заявки принимают в банках — Центр Кредит, Евразийском, Народном и Forte.

«С начала старта программы, принято заявок 14 507, одобрены 4 834 заявок на сумму 35 млрд 700 миллионов тенге. Выдано 34 автомобиля. Нур-Султан — 11, Алматы — 4, Актюбинская область — 3, Алматинская область — 1, ЗКО — 1, Жамбылская область — 4, Павлодарская область — 4, Шымкент — 6 «, — рассказала Жанар Ибрашева, заместитель председателя Правления АО «Фонд развития промышленности»

Для удобства получения автомобилей, отменили требование по наличию VIN-кода авто для предоставления счёта на оплату в банк второго уровня.

«Это делается для того, чтобы физлица могли обращаться сразу без наличия VIN-кода в БВУ. Также поступает много обращений от граждан касательно страхования КАСКО: в связи с этим банкам условие по страхованию на ежегодной основе. На сегодня БВУ уже принимают заявки только на ежегодной основе страхования», — рассказала Жанар Ибрашева.

Ставка вознаграждения кредитования по легковым — 4%; сумма кредитования — не больше 10 000 000 тенге; срок финансирования — до 7 лет; первоначальный взнос не нужен, но его можно внести. Стоимость автомобиля не должна превышать 15 000 000 тенге. В льготном атокредитовании казахстанцам могут отказать.

Согласно политике Национального банка, есть общие требования. В первую очередь – за последние шесть месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платежеспособность клиента. Во вторую – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов

«К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тыс. тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% – 50 тыс. тенге. Допустим, если у него на 30 тыс. тенге ипотека, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тыс. тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант», — говорит Назым Уразгулова, директор филиала АО Евразийский Банк.

Но бывает и так, что казахстанцы сами отказываются от льготного автокредита и очереди на их получение.

«Автосалон звонит нашим гражданам, а они отказываются в этот момент. Они говорят, что просто хотели проверить, одобрят кредит или нет, у многих автомобили уже имеются, как оказалось», — говорит Кайрат Еламанов, директор по государственному регулированию Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Есть случаи, когда за клиентами резервировали VIN-коды при подаче ими заявок, те брали счета на оплату и обращались в банки, а после одобрения банка и автомобиль был готов к выдаче, клиенты отказывались от получения. На брифинге представители Ассоциации казахстанского автобизнеса рассказали о поставках KIA и Hyundai в автосалоны страны – казахстанцы жалуются на их отсутствие.

«Автозаводы работают по своим планам, по возможности наращивают объемы производства. Поставки в дилерские центры на еженедельной основе происходят, поэтому резерв, который из 8 тысяч сформирован, он не на всю программу — он сформирован, и с каждым днем поступают новые авто в салоны», — говорит Кайрат Еламанов.

Hyundai в первые дни программы предоставил 1800 авто. В первые же дни они были сразу же забронированы, на заводах сейчас на июнь ожидается поставка более 2500 машин.

«СарыаркаАвтоПром» — там модельная линейка более 32 моделей, из них в салонах по Казахстану в первые дни было более 4 тысяч авто. На заводе стоят в стоке еще более полутора тысяч авто. С лета, начиная с июня, более 6,9 тысячи авто каждый месяц будут поставляться«, — говорит Кайрат Еламанов, директор по государственному регулированию Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Самые покупаемые авто по программе льготного автокредитования –Chevrolet, Hyundai, JAC, Kia и «Лада». В резерве программы льготного автокредитования 8 тысяч машин.