Депутаты предложили запретить онлайн кредиты

Легкие деньги работают на руку мошенникам, ИИН может легко попасть не в те руки. Только за последние пять лет в Казахстане выявлено 20 тысяч киберпреступлений, сообщает OTYRAR.

Кроме того, казахстанцы часто ведутся на легкие деньги, забывая о больших процентах. Сегодня в Мажилисе начали работу над законопроектом о банкротстве физических лиц.

«Доводят до банкротства с низкими доходами населения, неадекватно завышенными процентными ставками, а также кажущаяся доступность кредитов для физических лиц. Предельно легкий способ получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствует массовой закредитованности населения. Предлагаем запретить онлайн-кредитование как важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничеств в этой сфере», — говорит Дания Еспаева, депутат Мажилиса Парламента РК.

Треть займов в стране проблемные — казахстанцы берут займы и не отдают деньги обратно. Возможно, в скором времени казахстанцам начнут списывать долги. Но в их счет у должника будут забирать имущество, включая единственное жилье. Правда, вероятнее всего, только в том случае, если оно в залоге у банка.

«Вот эти принципы о том, что последнее жилье нельзя отбирать. Если ты прошел через процедуру банкротства, то тебе автоматически закрывается эта лавочка. Ты на какой-то период, сроки сейчас тоже – это дискуссионный момент, но там тоже должен быть некий такой период санитарный, когда ты должен это осознать. Но и в целом воспитывать новую экономическую правовую культуру, когда кредит берется не абы как, не для того, чтобы там закрыть какую-то дыру, а все-таки это под проект: вот я имею цели, я имею задачи и так далее«, — говорит Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК.

Помимо статуса банкрота, казахстанца будут ждать и запреты. Три года нельзя будет выезжать за пределы страны, а еще последующие 5 лет нельзя будет брать займы. Сейчас кредиты имеют более 6 миллионов казахстанцев. Параллельно в правительстве задумались и о повышении доходов казахстанцев. Определить приемлемый уровень доходов и желаемый уровень жизни граждан предложили депутаты. Ничего этого, говорят мажилисмены, в программе по повышению доходов населения до 2025 года нет. Об этом заявил депутат Айкын Конуров. По его словам, в программе также отсутствует привязка к темпам инфляции.

«Без учета роста цен определение индикаторов повышения зарплаты становится просто бессмысленным», — говорит Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента РК.

Средняя зарплата, по официальным данным, уже превысила 285 тысяч тенге. Казахстанцы в эту цифру, мягко говоря, не верят. Многие получают зарплату гораздо меньшую. Но даже на эту сумму, говорит депутат, невозможно приобрести тот объем товаров и услуг, который был доступен еще год назад.

«Парадокс! В программе уровень бедности в Казахстане определен в 10,6%. Это меньше, чем в среднем по странам ОЭСР. Так, уровень бедности в Казахстане на 6,8% ниже, чем в США и на 4,2% ниже канадского. Казахстанцам не нужно такое повышение пенсии и стипендий после того, как цены в магазинах растут еще сильнее», — говорит Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента РК.

Казахстанцы отмечают, подорожали не только продукты питания, но и бытовая химия, одежда и обувь, стройматериалы, услуги кафе и ресторанов. При этом зарплаты, отмечают граждане, остаются на прежнем уровне.