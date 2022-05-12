Фекалии плывут на улице. Жители Сарыагаша задыхаются от зловоний

«Фекалии плывут на улице» — такое заявление сделали жители Сарыагаша. По словам людей, живущих в курортном городе, они страдают от головных болей и аллергии, передает OTYRAR.

Всему виной – переполненная канализация семейного общежития. К слову, подтекает канализационная сеть на протяжении нескольких лет, говорят люди.

«Все что тут есть, это моча и фекалии. В общежитии живут 58 семей, из-за их отходов, канализация переполняется и тут невыносимая вонь. Круглогодично мы боремся с этим неприятным запахом. Фекалии даже по улице плывут. А детям приходится играть среди всего этого. Из-за этого у меня чесотка развилась!»,- говорит Сауле Тыныбекова, жительница Сарыагаша.

На очистку канализации у жителей нет средств. Местные же власти на проблему с неприятным запахом закрывают глаза, считают горожане. Ответственные органы с обвинениями не согласны. Здесь говорят — они планируют построить новый туалет с канализацией.

«Мы договорились взять место рядом с этим общежитием. Эта проблема решается через акима. Насколько я знаю, акимат уже вышел с соответствующим письмом – ждем ответа. На крайний случай готовим запасные варианты»,- рассказал руководитель ТОО «Сарыағаш тұрғын үй шаруашылығы» Ержан Адилов.

А пока проблема не будет решена, главное, чтобы Сарыагаш благодаря этой дурно пахнущей проблеме не обзавелся новым именем – не главной здравницы, а совсем наоборот.