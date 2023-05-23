Мы банкроты: аграрии Сарыагашского района терпят убытки из-за демпинга

Фермеры Сарыагашского района говорят, что они теряют деньги, передает корреспондент OTYRAR.

Несмотря на то, что цены на овощи были невысокими, рыночные прилавки завоевали продукты из других стран. А расход топлива на производство местных овощей влияет на цены на тепличную продукцию. В результате фермеры, не могут продать тонны своих помидоров.

В большинстве теплиц Сарыагашского района выращивают огурцы и помидоры. Это требует много времени и средств. Данияр Калтаев, занимающийся выращиванием голландских томатов, говорит: посадил рассаду, стоимостью каждая 400 тенге. Так же не мало средств вложил в минеральные удобрения, уголь, электричество и рабочую силу. На гектар ушло 30-35 млн тенге. Но продать готовую продукцию не может. Причина – острая конкуренция на рынке.

«Продукция из Туркменистана, и Китая нас сегодня буквально убивает демпинговыми ценами. Потому что, если мы продаем по 500 тенге, они продают по 400. Если мы продаём по 400 они снижают до 300 тенге. В конце концов, цена опускается до 200 тенге. Мы несем убытки, и в следующем году не сможем выращивать овощи. Когда, в следующем году, таких помидоров как наши не будет, они поднимут цену. Это их цель», — считает аграрий.

А в теплице Акипа Акбердиева, на четырёх гектарах, огурцы собирают тоннами. На сбор массово созревающих овощей в день нанимает 30-40 человек. Каждому платит по 7 тысяч тенге в день. Однако нынешняя цена, по словам фермера, работу сборщика не оправдывает.

«Продать по нормальной цене продукцию не могу. Люди приезжают и просят продать по 70-80 тенге. У меня здесь работают 30-40 человек. Как я смогу с ними расплатиться, если буду продавать по 70-80 тенге? На четыре гектара теплиц расход 150 млн-ов тенге. Сейчас и поставщик угля просит денег. С рабочими тоже надо рассчитываться. Что мне теперь делать?», -говорит овощевод Акип Акбердиев

Сегодня некоторые крестьяне перестали выращивать овощи в теплицах. Понеся убытки, они ожидают господдержки. Если так будет продолжаться говорят фермеры, то с этого года останемся без средств к существованию. Денег на производство овощей не хватает.

«По сравнению с прошлым годом цены на удобрения выросли на 40-50%. Цены на уголь выше на треть, по сравнению с прошлым годом. А цены на нашу продукцию, напротив, упали на треть. Мы в тупике, на 80% мы банкроты. Если завтра цена упадёт ещё на сто тенге, то мы станем банкротами, на все 100 процентов», — делится опасениями аграрий Нурсултан Куанышбаев.

Реализовать на рынках свою продукцию фермеры тоже не могут. Все базары заполнены туркменскими помидорами. Проблема крестьян хорошо известна местным властям. Но чиновники говорят, мол цены диктует рынок.

«Цена — это вопрос, который регулируется спросом и предложением. Например, в один день цена может упасть, через 2-4 дня снова подняться. Я не утверждаю, что крестьяне говорят необоснованно. В их словах, тоже есть доля правды. Существуют опасения, что после падения цены на овощи эти люди не смогут покрыть свои расходы. Но сейчас работа по субсидированию, государством ведётся», — говорит руководитель отдела сельского хозяйства Сарыагашского района Алайдар Амирханов.

Раньше аграрии возили продукцию в северные регионы страны и в Россию, но нынешняя цена не оправдывает дорожных расходов. Так что дальше рынков Туркестанской области и Шымкента фермеры не выезжают. Специалисты отмечают, что антидемпинговые пошлины на овощную продукцию, поступающую в страну извне не взимаются. Пошлины предусмотрена только на товары, поступающие в промышленных целях. Таможенники заявляют, что без специального поручения от правительства они не смогут установить ограничения на перевозку иностранных овощей.

«Эти меры вводятся правительством исключительно в целях регулирования внутреннего рынка. Поскольку запрещающие и ограничительные меры не введены, овощная и ягодная продукция, ввозимая в нашу страну таможенным путем из стран Евразийского экономического союза в случае положительной оценки органов фитосанитарного контроля, подлежит таможенной очистке», — рассказал руководитель отдела департамента государственных доходов Туркестанской области Айдос Куралбайулы.

Небольшие товарищества сталкиваются с такими проблемами из-за того, что тепличные хозяйства не субсидируются. Аграрии говорят, что этот вопрос должен решаться на правительственном уровне. В Сарыагашском районе насчитывается около 600-сот гектаров теплиц. И если у фермеров будет финансовая поддержка, то существует возможность получать урожай два раза в год и полностью обеспечить потребность страны в овощах.