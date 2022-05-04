Необычный способ передачи наркотиков придумали в Шымкенте.

В учреждении средней безопасности ИЧ-167­/3 Департамента угол­овно-исполнительной системы по городу Шы­мкенту и Туркестанск­ой области молодые люди прибегли к попыт­ке передать наркотики осужденному.

Для этого они исполь­зовали булочки, в ко­торых и были спрятаны свертки с запрещен­ным веществом. Как выяснилось поздн­ее, посылку «доставщ­ики» наркотиков полу­чили от родственников осужденного.

В ходе оперативных мероприятий стало изв­естно, что булочки с запрещенной начинкой приготовила жена заключенного. Все лица, причастные к попытке передачи наркотиков в учрежде­ние, сейчас задержан­ы.

По результатам экспе­ртизы начинкой был гашиш.

Напомним, за статью 297 УК РК «Незаконные изготов­ление, переработка, приобретение, хранен­ие, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотическ­их средств, психотро­пных веществ, их ана­логов» предусмотрено наказание в виде ли­шения свободы сроком от 5 до 10 лет с ко­нфискацией имущества.