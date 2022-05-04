Необычный способ передачи наркотиков придумали в Шымкенте.
В учреждении средней безопасности ИЧ-167/3 Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области молодые люди прибегли к попытке передать наркотики осужденному.
Для этого они использовали булочки, в которых и были спрятаны свертки с запрещенным веществом. Как выяснилось позднее, посылку «доставщики» наркотиков получили от родственников осужденного.
В ходе оперативных мероприятий стало известно, что булочки с запрещенной начинкой приготовила жена заключенного. Все лица, причастные к попытке передачи наркотиков в учреждение, сейчас задержаны.
По результатам экспертизы начинкой был гашиш.
Напомним, за статью 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.