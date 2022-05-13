Госзакупки — лакомый кусочек для коррупционеров

В антикоре назвали самые распространенные схемы которые используют госслужащие в своих коррупционных интересах.

Каждое пятое коррупционное преступление в Казахстане совершают в сфере госзакупок. Об этом рассказали в Агентстве по противодействию коррупции. Доля госзакупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30%. Такой оборот бюджетных средств привлекает коррупционеров. Чаще всего хищение средств и взятки фигурируют при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном они совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры.

«Высокие коррупционные риски присутствуют в закупках из одного источника. Действующим законодательством предусмотрено 47 оснований закупа путем прямого договора. Несмотря на тенденцию сокращения, доля таких закупок остается высокой. В некоторых регионах практически три четверти закупок проводятся неконкурентным способом«, — говорит Улан Саркулов, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

По словам Саркулова, органы финконтроля закоррумпированы.

«За последние 2 года агентством в отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Они получали взятки за пересмотр итогов конкурсов госзакупок. Выявлены факты, когда специалисты госаудита сами организовывали жалобы, затем проводили проверки, преследуя свои корыстные цели. За прошлый год от одного ТОО подано 1 600 таких жалоб, из которых 900 удовлетворены. Данные факты расследуются», — говорит Улан Саркулов, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

А в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера, и только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1 миллиарда 700 миллионов тенге.

«Ярким примером таких закупок является закуп объектов интеллектуальной собственности. В законодательстве практически нет ограничений для получения свидетельства на авторское право. Под этим предлогом регистрируют сценарные произведения, компьютерные программы, эскизы памятников. Таким образом, искусственно создаются условия для организации закупа из одного источника. Достаточно на любой интеллектуальный труд, связанный с закупкой, зарегистрировать авторство«,- говорит Улан Саркулов, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

При этом ненужные товары и услуги приобретаются у аффилированных компаний в ходе закупок, отмеченных грифом «ограниченное распространение информации».

«Заказчик, закрывая закупку грифом «ограниченного распространения информации», фактически вводит ее в коррупционное поле. Такие закупки проводятся только на бумаге и они фактически выпадают из общественного контроля. В результате в них участвуют аффилированные компании, происходит завышение цен, приобретаются ненужные работы и услуги«, — говорит Улан Саркулов, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

По мнению Саркулова требуется переформатировать систему госзакупок. Другим серьезным коррупционным фактором он назвал необоснованное завышение цен при планировании закупок.

«Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль«, — говорит Улан Саркулов.

Антикор совместно с Национальной палатой Атамекен на системной основе проводит мониторинг завышения цен. Только в этом году по их рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге. Всего с начала проекта, а именно за 2 года, сохранено 74 млрд тенге. При этом, при таких завышениях цен, ответственность должностных лиц не предусмотрена. Но борцы с коррупцией уже внесли предложения в Министерство финансов, предложив наказывать нерадивых чиновников в административном порядке.