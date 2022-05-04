Когда казахстанцев полностью обеспечат водой?

Этот вопрос стоит очень остро. Ведь несмотря на разговоры в правительстве, некоторые объекты водоснабжения строят десятилетиями.

В правительстве обещают до 2025 года провести воду в каждый дом страны. Правда, на водоснабжение городов и сел из республиканского бюджета выделят баснословную сумму — 215 млрд тенге. К слову, только на строительство и реконструкцию 9 водопроводов выделят 33 миллиарда тенге.

«Также выделены средства в размере 6,1 миллиардов тенге на реализацию 18 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Сроки завершения: 2023-2024 годы. В результате будет улучшено водоснабжение в 158 сельских населенных пунктах с общей численностью 458 тысяч человек», — говорит Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем прошлом выступлении акцентировал внимание на проблеме доступа к качественной питьевой воде.

«В 1 032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены КБМ. В текущем году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел с учетом уточнения и установить КБМ в 220 малонаселенных селах», — говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Меньше всего питьевой водой обеспечены жители Костанайской и Северо-Казахстанской областей. В стране будут развивать и геологоразведку. Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых, а добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП. Этим и нужно заинтересовывать инвесторов, уверен министр экологии.

«В случае обнаружения перспективных ресурсов углеводородного сырья будет предоставляться возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках Улучшенного модельного контракта. Подход будет обеспечиваться путем внедрения лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных территориях, являющихся новым инструментом. Это обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в Улучшенном модельном контракте», — говорит Сериккали Брекешев.

Министр предложил усовершенствовать законодательство в сфере геологии для повышения инвестиционной привлекательности.