Куда поехать в отпуск в Казахстане

Лето не за горами, и казахстанцы ищут бюджетные варианты отдохнуть. Отдых за рубежом с каждым годом становится все дороже, так, подорожала Турция.

Туроператоры говорят, цены поднялись как минимум на 30%. Именно поэтому казахстанские туристы положили глаз на внутренние направления.

Отдохнуть за границей в этом году стало дороже. Путевки в самые популярные направления для казахстанцев — Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет подорожали на треть. Если раньше из-за девальвации отдохнуть можно было дешевле, то теперь цены на путевки явно не в пользу туристов. Именно поэтому казахстанцы стали рассматривать внутренние направления.

Туроператоры говорят, дорого потому, что нет логистики. Объехать своим ходом нашу страну непросто — дорога занимает много времени, а трассы не лучшего качества. Непросто добираться и на самолете. Некоторые города не связаны авиасообщением и добираться до них приходится с пересадками.

«Восточный Казахстан у нас есть, но маленький объем продаж, много бы туристов выезжало бы туда на оздоровительный туризм, но тоже мы туда через Нур-Султан добираемся и нет ни авиаперелетов, ни железнодорожного транспорта», — говорит Гульмира Капенова, учредитель центра образования и туризма BESTkz.

Тем не менее казахстанцы распробовали местный туризм во время карантина и начали путешествовать по стране чаще, чем когда-либо, говорят туроператоры. Разделить наших граждан можно на две категории, тех кто за пляжный отдых, и любителей природы и сакральных мест.

Мест для пляжного отдыха в Казахстане не так много, но они все же есть. Лидирует в рейтинге, по словам туроператоров — Алаколь. Можно достаточно бюджетно съездить или слетать. На втором месте Капшагай. Здесь есть отели на любой вкус и кошелек. Замыкает тройку — Актау. На берегу Каспийского моря можно отдохнуть, поесть морепродуктов и получить бронзовый загар, но уже чуть дороже, чем на Алаколе или Капшагае.

Но есть категория туристов, которым лежать на пляже не по душе, они выбирают отдых на природе или поездки по историческим местам. Специалисты говорят, Топ-1 по-прежнему маршрут Шымкент-Туркестан — дешево, вкусно, есть экскурсии на природу, можно увидеть сакральные места. Чуть дороже, но также приемлемо по цене посетить Павлодарскую область. Здесь доступны экологический, природный и исторический туризм. Центром притяжения экотуризма у наших и зарубежных гостей остается и Боровое. Но отдых там может ударить по карману.