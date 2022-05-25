Машина влетела в дерево в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 ночи на улице Акназар-хана, сообщает OTYRAR.

По словам очевидцев, автомобили BMW и Kia двигались на встречу друг-другу.

Возле заправки произошло столкновение. Свидетели аварии рассказывают, что на месте ДТП, откуда выехала BMW, есть крутой зигзагообразный поворот, возможно водитель на большой скорости не вписался в поворот и не справился с управлением.

В деталях дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться правоохранителям. От сильного удара BMW отлетела и ударилась в дерево.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии. От госпитализации они отказались. Жертв нет.