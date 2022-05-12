Многодетная мать родила тройню в Шымкенте

В южном мегаполисе очередное тройное пополнение. Сегодня в городском перинатальном центре выписали появившихся на свет тройняшек вместе с матерью, сообщает OTYRAR.

По словам врачей, беременность у женщины протекала без особенностей, дети появились на свет на 35-ой неделе. Разнополая тройня — это мальчик по имени Айсултан и две девочки София и Аяла родились весом 2000-2470 грамм и ростом 40-42 см. За две недели под наблюдением врачей малыши прибавили в весе, чувствуют себя хорошо.

Как отмечают врачи, тройня появилась на свет естественным путем, то есть без ЭКО. К слову, это шестые роды Гульмиры Юсуповой: дома ее с малышами ожидают еще пятеро детей.

К слову, это вторая тройня в Шымкенте с начала 2022 года. В целом за 5 месяцев в рекордном по демографическому росту мегаполисе на свет появилось 10 649 новорожденных, среди них 5484 мальчика и 5165 девочек.