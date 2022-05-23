Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Шымкенте

Несколько раз мужчина ложился на проезжую часть прям перед движущимися автомобилями. После неудачной попытки, он решил спрыгнуть с моста по Капал батыра.

О том, что некий мужчина пытается совершить суицид полицейскому сообщил случайный прохожий. После этого страж порядка направился в сторону моста и обнаружил на его краю мужчину, намеревавшегося покончить жизнь самоубийством.

Полицейский начал беседовать с ним, затем незаметно приблизился к нему сзади и схватив потенциального самоубийцу, перетащил в безопасное место. Произошедшее записалось на видеожетон полицейского.

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления установлено, что сначала мужчина несколько раз лег на проезжую часть дороги перед движущимися автомобилями. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям полицейского.

«Ежедневно во время несения службы сталкиваюсь с различными обстоятельствами. Всегда изо всех сил стараюсь оказывать помощь гражданам в трудную минуту. Слава богу, успел спасти мужчину», — говорит старший лейтенант.