Мужчина жестоко избил женщину в лифте и попал на видео

В лифте одного из жилых комплексов мужчина жестоко избил молодую женщину, сообщает OTYRAR.

Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры конфликта опубликовала член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек на своей странице в социальной сети.

На них видно, как молодой человек хватает женщину за воротник и валит на пол. Далее он наносит удары ногой один за другим то в живот, то в область груди. После этого женщина поднимается, а мужчина забивает ее кулаками.

Судя по дате зафискированной на камере видеонаблюдения, инцидент произошел еще 28 марта в 1:30 ночи в городе Алматы.

По словам Айгуль Орынбек, мужчина на кадрах сын Гулайым Шунгараевой. Она является членом партии Amanat, председателем Общественного совета женщин, а также кандидатом в депутаты городского маслихата г. Шымкента. Ранее общественный деятель Гулайым Шунгараева освещала проблемы женщин в южном мегаполисе и призывала бороться с бытовым насилием.

Как сообщает Айгуль Орынбек, на кадрах запечатлена семья Гулайым Шунгараевой — ее сын и сноха. На сегодняшний день все аккаунты известного общественного деятеля Шымкента Гулайым Шунгараевой удалены.

Видео можно посмотреть тут.