На 4 года осудили шымкентца за хранение наркотиков

Психотропное вещество «пирролидиновалерофенон» в особо крупном размере хранил у себя житель Шымкента.

Как сообщили в Департаменте полиции, наркотики мужчина якобы нашел в одном из парков города. Приятную находку он оставил при себе.

Уже позднее мужчина вступает в перепалку с неизвестными. Подоспевший на место происшествия полицейский забрал всех участников конфликта в отделение.

При обыске у мужчины изъяли 32 полиэтиленовых пакета наркотических веществ, экспертиза показала что это были 16 гр синтетического наркотика — пирролидиновалерофенон.

Задержанный полностью признал вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).