О смерти подростка в заброшенном карьере

В Шымкенте в микрорайоне Кайтпас-1 утонул девятиклассник. Происшествие произошло на необорудованном для купания месте – в заброшенном карьерном котловане.

По словам начальника гражданской обороны в момент ЧП рядом с подростком было еще три человека.

«На пульт управления «112» Департамента по ЧС г.Шымкент 02 мая 2022 года в 14-45 от службы «102» поступила информация о нечастом случае в Каратауском районе. Спасатели-водолазы оперативно-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, провели под водой поисковые работы. в 16.20 обнаружили и извлекли труп утонувшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства происшествия выясняет полиция Каратауского района» — сообщил Нуржан КАРАКОЗЕВ, начальник гражданской обороны ДЧС г. Шымкента.

По словам Каракозева, опасная территория огорожена предупреждающими табличками. В планах — полностью оградить территорию.

«Акиматом Каратауского района и города Шымкент мы установили запрещающие знаки и проводили агитационные мероприятия. Там ряд информационных табличек есть, о том что детям нельзя купаться, детей нельзя оставлять без присмотра, имеется ряд табличек» — пояснили в ДЧС

Карьер, в котором утонул юноша периодически наполняется водой. Подростки принимают это за место для купания. Корреспондент OTYRAR побывал на месте происшествия. Как оказалось, никаких ограничительных знаков, кроме небольшой красной таблички возле воды там не было.