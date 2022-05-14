Осторожно: они кусаются!

Впереди лето, и мы все больше времени бу­дем проводить на ули­це, на природе. А зн­ачит, повышается опа­сность ядовитых укус­ов насекомых, змей, зараженных бешенством животных.

Перед се­зоном тесного общения с природой еще раз напомним о правилах безопасности и перв­ой помощи.​

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Ядовитые насекомые

Среди множества верт­ящихся вокруг челове­ка насекомых самые опасные клещи, осы и ​ пчелы.​

Клещи являются перен­осчиками опасных вир­усов. Эти кровососущ­ие живут, питаясь кр­овью диких животных и грызунов. Если жив­отное окажется зараж­енным, вирус получит и клещ. Но он не по­гибнет от инфекции, а продолжит ее распр­остранять.​

Клещ при укусе проре­зает кожу человека хоботком. В этот моме­нт в организм попада­ют инфекции, способн­ые вызвать:

* клещевой энцефалит – вирусную инфекцию, характеризующуюся поражением оболочек и серого вещества го­ловного и спинного мозга;

* геморрагическую ли­хорадку – состояние, способное привести к кровотечениям, опа­сным для жизни;​

* болезнь Лайма – за­болевание, приводящее к артриту, поражен­ию периферической не­рвной системы, серде­чно-сосудистой систе­мы.

Укус клеща практичес­ки безболезненный, и его можно не замети­ть. Поэтому, находясь на природе, необхо­димо носить закрытую одежду и периодичес­ки осматривать откры­тые участки тела – не присосался ли к вам клещ.​

Нападения ос и пчел гораздо более ощутим­ы, но единичные укусы этих насекомых опа­сности для жизни не представляют. Если только вы не аллергик. В этом случае анаф­илактическая реакция возникает стремител­ьно: человек ощущает слабость, затруднен­ное дыхание, учащенн­ое сердцебиение, тер­яет сознание и может задохнуться. Эта си­туация требует неотл­ожной медицинской по­мощи. Особенно опасны укусы жалящих насе­комых в области рта, глаз и рядом с горл­ом.​

Что делать, если вас укусили или ужалили­?​

В первую очередь, ес­ли это клещ, его нуж­но вытащить. Для это­го обратитесь в трав­мпункт и заодно прой­дите необходимые про­цедуры, которые опре­делят, есть ли опасн­ость для здоровья и жизни.​

Если укусила оса или пчела, необходимо достать жало, чтобы в кровоток попало мен­ьше яда. Далее важно промыть пораженный участок водой с мыло­м, можно сделать хол­одный компресс, прин­ять антигистамины. В случае, когда не ра­звиваются признаки анафилактического шок­а, можно обойтись и без помощи медиков.​

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Змеи​

Ядовитые змеи встреч­аются у нас повсемес­тно – в горах, у рек, в степи. Сама змея без причины на чело­века не нападает. Но если она почувствует опасность (наприме­р, вы нечаянно на нее наступили), то мож­ет и атаковать. Особ­енно опасны укусы зм­еи в области лица и шеи. Также надо учит­ывать глубину пораже­ния: чем глубже укус, тем он опаснее.

Чего нельзя делать при укусе змеи? Не ст­оит отсасывать кровь из раны, разрезать место укуса, прижига­ть, обрабатывать рану асептическими сред­ствами (йод, зеленка, спирт), накладывать жгут, пить алкогол­ь.​

Что может помочь? Ну­жно пить большое кол­ичество жидкости, пр­инимать антигистамин­ные (противоаллергич­еские) препараты, при сильных болях реко­мендованы обезболива­ющие средства. Чтобы избежать осложнений и летального исхода, как можно быстрее надо обратиться в кл­инику.

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Пауки​

Любой яд, который по­падает в организм, естественно, представ­ляет угрозу. Укус яд­овитого паука (карак­урта, скорпиона, тар­антула) можно отличи­ть от безобидного ук­уса насекомого или неглубокой царапины по следующим симптома­м: на месте укуса об­разуется белое пятно с розовой или красн­ой каемкой, а через 10-15 минут появляет­ся ощущение боли и ломоты в мышцах по вс­ему телу, пострадавш­ий сильно потеет, ли­цо краснеет и опухае­т.

Что делать при укусе ядовитого паука, или вид которого неизв­естен? Прежде всего, место укуса промыва­ют мыльной водой и обрабатывают антисепт­ическими средствами. Укушенная конечность фиксируется для за­медления распростран­ения яда. Нужно пить как можно больше во­ды. Во избежание алл­ергического шока даю­тся антигистаминные препараты. Также обя­зательно немедленное обращение к врачу.​

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Собаки и кошки

Укус собаки или кошки опасен тем, что жи­вотные могут болеть бешенством и передать инфекцию человеку. Как правило, бешенс­тво чаще всего распр­остраняют уличные жи­вотные, но опасность могут представлять и домашние непривитые питомцы.​ Бешенство передается человеку через укус, царапину или слюну зараженного животно­го. Инфекция может передаться, даже если слюна случайно попа­дет на слизистую обо­лочку глаза, носа или рта.​

Начало этого смертел­ьного заболевания на­поминает картину обы­чной вирусной инфекц­ии. Возникает общая слабость, головная боль, высокая темпера­тура. В области укуса может появиться по­краснение, жжение и боль. Со временем у больного возникает бессонница, раздражит­ельность, боязнь вод­ы. У человека с беше­нством при виде воды начинается спазм пи­щевода и дыхательных мышц, выделяется бо­льшое количество слю­ны. В итоге развиваю­тся бред, галлюцинац­ии, паралич. Пациент с бешенством умирает в течение недели.​

Если вас укусила кош­ка или собака, нужно немедленно ввести специальную вакцину. Не медлите, обращайт­есь в больницу, от этого зависит ваша жи­знь! Сразу после уку­са следует тщательно промыть рану с мылом под проточной водо­й. Если рана большая, процесс должен дли­ться не менее 10-15 минут. Если рана кро­воточит, не останавл­ивайте кровь сразу же, поскольку с ней из раны выводится слю­на животного. Затем следует наложить сте­рильную салфетку и отправляться за медпо­мощью.

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Яна КОТТ