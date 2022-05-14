Осторожно: они кусаются!

Впереди лето, и мы все больше времени будем проводить на улице, на природе. А значит, повышается опасность ядовитых укусов насекомых, змей, зараженных бешенством животных.
Перед сезоном тесного общения с природой еще раз напомним о правилах безопасности и первой помощи.
Ядовитые насекомые
Среди множества вертящихся вокруг человека насекомых самые опасные клещи, осы и пчелы.
Клещи являются переносчиками опасных вирусов. Эти кровососущие живут, питаясь кровью диких животных и грызунов. Если животное окажется зараженным, вирус получит и клещ. Но он не погибнет от инфекции, а продолжит ее распространять.
Клещ при укусе прорезает кожу человека хоботком. В этот момент в организм попадают инфекции, способные вызвать:
* клещевой энцефалит – вирусную инфекцию, характеризующуюся поражением оболочек и серого вещества головного и спинного мозга;
* геморрагическую лихорадку – состояние, способное привести к кровотечениям, опасным для жизни;
* болезнь Лайма – заболевание, приводящее к артриту, поражению периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы.
Укус клеща практически безболезненный, и его можно не заметить. Поэтому, находясь на природе, необходимо носить закрытую одежду и периодически осматривать открытые участки тела – не присосался ли к вам клещ.
Нападения ос и пчел гораздо более ощутимы, но единичные укусы этих насекомых опасности для жизни не представляют. Если только вы не аллергик. В этом случае анафилактическая реакция возникает стремительно: человек ощущает слабость, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, теряет сознание и может задохнуться. Эта ситуация требует неотложной медицинской помощи. Особенно опасны укусы жалящих насекомых в области рта, глаз и рядом с горлом.
Что делать, если вас укусили или ужалили?
В первую очередь, если это клещ, его нужно вытащить. Для этого обратитесь в травмпункт и заодно пройдите необходимые процедуры, которые определят, есть ли опасность для здоровья и жизни.
Если укусила оса или пчела, необходимо достать жало, чтобы в кровоток попало меньше яда. Далее важно промыть пораженный участок водой с мылом, можно сделать холодный компресс, принять антигистамины. В случае, когда не развиваются признаки анафилактического шока, можно обойтись и без помощи медиков.
Змеи
Ядовитые змеи встречаются у нас повсеместно – в горах, у рек, в степи. Сама змея без причины на человека не нападает. Но если она почувствует опасность (например, вы нечаянно на нее наступили), то может и атаковать. Особенно опасны укусы змеи в области лица и шеи. Также надо учитывать глубину поражения: чем глубже укус, тем он опаснее.
Чего нельзя делать при укусе змеи? Не стоит отсасывать кровь из раны, разрезать место укуса, прижигать, обрабатывать рану асептическими средствами (йод, зеленка, спирт), накладывать жгут, пить алкоголь.
Что может помочь? Нужно пить большое количество жидкости, принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты, при сильных болях рекомендованы обезболивающие средства. Чтобы избежать осложнений и летального исхода, как можно быстрее надо обратиться в клинику.
Пауки
Любой яд, который попадает в организм, естественно, представляет угрозу. Укус ядовитого паука (каракурта, скорпиона, тарантула) можно отличить от безобидного укуса насекомого или неглубокой царапины по следующим симптомам: на месте укуса образуется белое пятно с розовой или красной каемкой, а через 10-15 минут появляется ощущение боли и ломоты в мышцах по всему телу, пострадавший сильно потеет, лицо краснеет и опухает.
Что делать при укусе ядовитого паука, или вид которого неизвестен? Прежде всего, место укуса промывают мыльной водой и обрабатывают антисептическими средствами. Укушенная конечность фиксируется для замедления распространения яда. Нужно пить как можно больше воды. Во избежание аллергического шока даются антигистаминные препараты. Также обязательно немедленное обращение к врачу.
Собаки и кошки
Укус собаки или кошки опасен тем, что животные могут болеть бешенством и передать инфекцию человеку. Как правило, бешенство чаще всего распространяют уличные животные, но опасность могут представлять и домашние непривитые питомцы. Бешенство передается человеку через укус, царапину или слюну зараженного животного. Инфекция может передаться, даже если слюна случайно попадет на слизистую оболочку глаза, носа или рта.
Начало этого смертельного заболевания напоминает картину обычной вирусной инфекции. Возникает общая слабость, головная боль, высокая температура. В области укуса может появиться покраснение, жжение и боль. Со временем у больного возникает бессонница, раздражительность, боязнь воды. У человека с бешенством при виде воды начинается спазм пищевода и дыхательных мышц, выделяется большое количество слюны. В итоге развиваются бред, галлюцинации, паралич. Пациент с бешенством умирает в течение недели.
Если вас укусила кошка или собака, нужно немедленно ввести специальную вакцину. Не медлите, обращайтесь в больницу, от этого зависит ваша жизнь! Сразу после укуса следует тщательно промыть рану с мылом под проточной водой. Если рана большая, процесс должен длиться не менее 10-15 минут. Если рана кровоточит, не останавливайте кровь сразу же, поскольку с ней из раны выводится слюна животного. Затем следует наложить стерильную салфетку и отправляться за медпомощью.
Яна КОТТ