Сильная жара: в ДЧС призывают воздержаться от прогулок

Согласно штормового предупреждения «Казгидромет» № 10, ДЧС г.Шымкент сообщает, что 16,17 июля, в городе Шымкент будет сильная жара +40 градусов.
Департамент по ЧС напоминает меры предосторожности.
Жаркая погода опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.
Не выходить на улицу без головного убора, пожилым людям и детям воздержаться от прогулок.
Не увлекаться физической активностью.
Людям с хроническими заболеваниями четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты.
Для утоления жажды употреблять побольше воды, воздержаться от газированных сладких напитков.
В жаркое время дня воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечный удар.