Сильная жара: в ДЧС призывают воздержаться от прогулок

Согласно штормового предупреждения «Казгидромет» № 10, ДЧС г.Шымкент сообщает, что 16,17 июля, в городе Шымкент будет сильная жара +40 градусов.

Департамент по ЧС напоминает меры предосторожности.

Жаркая погода опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

Не выходить на улицу без головного убора, пожилым людям и детям воздержаться от прогулок.

Не увлекаться физической активностью.

Людям с хроническими заболеваниями четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты.

Для утоления жажды употреблять побольше воды, воздержаться от газированных сладких напитков.

В жаркое время дня воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечный удар.