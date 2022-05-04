Полицейские задержали мужчину, хранившего наркотики в туалете

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, хранившего «синтетику» под крышей туалета, передает OTYRAR.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Ордабасинского РОП установили, что один из местных жителей хранит у себя во дворе наркотики. Сотрудники полиции оперативно приступили к выяснению личности и задержали подозреваемого, жителя Ордабасинского района.

При обыске во дворе дома, стражи порядка обнаружили под крышей туалета и изъяли свёрток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик «пирродиновалерофенон», то есть «PVP», общим весом более 2 гр.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.