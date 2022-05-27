Рефререндум-2022: Активисты общественного штаба встретились с молодежью

Продолжаются встречи по разъяснению важного события страны — референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана.

Председатель общественного штаба в Шымкенте Еркин Сатканбаев и депутат городского маслихата Султангали Куандык встретились с активистами молодежного ресурсного центра Абайского района и рассказали о значении референдума.

О важности референдума, вносимых изменениях и дополнений в главный закон государства, хотят знать студенты. В действующую Конституцию будут внесены изменения в 31 статью, дополнения — в две статьи Закона.

Еркин Сатканбаев, председатель общественного штаба по г. Шымкенту:

«Да были недостатки. Но если мы хотим создать «Новый Казахстан», то должны принять активное участие в референдуме. Так как изменения и дополнения, вносимые в Конституцию, позволят искоренить коррупцию, кумовство, прозрачность системы управления. Создание Конституционного суда. Все эти нововведения гарантируют честное служение народу».

Поправки в закон отражают потребность общества в обновлении форматов взаимодействия с государством, включающих в себя долгожданные меры для обновления политической системы. Каждый гражданин Казахстана имеет право высказать свое мнение относительно внесении изменений в Конституцию.

Султангали Куандык, член общественного штаба по г. Шымкента, депутат городского маслихата:

«По референдуму мы провели около десяти встреч. Большинство граждан интересовались изменениями статьи о земле и использования государственного и неофициального языков. Встречались и такие, которые вообще не знали о референдуме ничего и в каких случаях его проводят. Мы им обстоятельно все объяснили».

Эти подростки не смогут участвовать в референдуме, им по 16-17 лет. Правом голоса обладают граждане, достигшие 18-ти лет.

Айсауле Тойшыбеккызы, студент:

«Насыщенная встреча получилась. Нам столько рассказали о президентской власти, о Конституционном суде, парламенте и Сенате, а также о референдуме. Все, о чем я узнала, расскажу родителям и друзьям. Спасибо».

Всенародное голосование пройдет 5 июня. Скорректируют почти каждую третью статью. Среди основных – сокращение полномочий президента, усиление роли парламента, независимость судов и защита прав человека.