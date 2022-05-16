Шымкентские фермеры отказываются платить земельный налог

Фермеры объясняют свой отказ резким увеличением цен на землю.

По закону базовая ставка за 1 гектар земельного участка составляет 91 700 тенге. Не согласные с базовой ставкой налога на земли сельскохозяйственного назначения, фермеры обратились в Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Представители крестьянских хозяйств уверяют, что не знали о том, что с приобретением Шымкентом статуса города республиканского значения, налог на земли, принадлежащие крестьянским хозяйствам вырос.

Манасбай Бекбауов, представитель крестьянского хозяйства «Агросервис»:

«Никто и не знал ,что налоги на земли выросли с 2019 года. У нас 3 800 гектаров земли для пастбища. Теперь мы должны оказывается в год за эти земли платить за каждый гектар около 94 тысячи тенге. С 2019 года получается сумма свыше 1 млрд тенге. Это нереально, да у нас даже доходов таких нет, чтобы заплатить такую сумму. Необходимо пересмотреть базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения».

В Управлении государственных доходов уверяют, что базовая налоговая ставка на земли рассчитана в рамках закона. Земли, в том числе и сельскохозяйственного назначения, перешли в состав земель населенного пункта. В соответствии со статьей 107 Земельного кодекса, поэтому там не предусмотрена категория земель сельскохозяйственного назначения.

Гульнара Хашимова, главный специалист управления госдоходов по Енбекшинскому району г. Шымкента:

«На территории города действуют базовые ставки, установленные статьей 505 Налогового кодекса РК. Согласно ему, базовые ставки налога на земли населенных пунктов установлены в расчете на 1 квадратный метр площади. Кроме того, по городу Шымкенту устанавливается базовая ставка на земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями, и прилегающие к нему строения составляют 9,17 тенге. Таким образом, базовая ставка за 1 гектар земельного участка составляет 91 700 тенге. Базовая ставка для всех земель на территории города была сбалансирована и едина».

Члены Совета отметили, что сумма на самом деле неподъемная. Даже если фермеры получат в этом году хороший урожай, не все смогут заплатить налоги. В связи с этим, Совет намерен направить в акимат и городской маслихат предложения о проведении корректировки базовых налоговых ставок для земель сельскохозяйственного использования.