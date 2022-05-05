Цены на сахар продолжают расти

За март стоимость сахара в Казахстане выросла на 33%, а за год — на 50%.

Варенье в этом году может стать недоступным лакомством. Дорогие ягоды и фрукты — это еще полбеды, подорожал самый главный ингредиент — сахар.

По сравнению с прошлым годом стоимость белого песка выросла на половину. Резкий скачок цены произошел в апреле, и стоимость сахара продолжает расти, передает OTYRAR. Поэтому делать заготовки на зиму наверное будут уже не все.

Ценник на сахар меньше не станет, говорят в ассоциации сахарной промышленности. Заводы по производству сахара из-за изменения логистических цепочек работают не в полную мощность. За первые два месяца этого года, по данным Energyprom.kz заводы обеспечили спрос на сахар меньше, чем на 30%. Это даже меньше, чем годом ранее. Сырец мы закупаем из-за границы, и только небольшую часть производим в нашей стране. Завозить его становится все дороже.

«Транспортировка, если в апреле была одна цена, 70 долларов мне ребята говорили, то в мае это уже 140 долларов, потому что такая картина, с каждым месяцем стоимость увеличивается «, — говорит Айжан Наурызгалиева, президент Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сейчас производители ждут пока их заявки на субсидии, чтобы приобрести сырье, одобрят. Но на большую поддержку не рассчитывают. Кроме того, из-за войны, судовладельцы ввели еще одну строку расхода — военную премию за перевозки по Черному морю, что также ложится на плечи производителей сахара. Чтобы не зависеть от импорта, нужно увеличить площадь посевов сахарной свеклы, но для этого нужна поливная вода.

«За счет решения проблемы обеспечения водой, расширение площадей посевов с 14,5 тыс. га до 38 тыс. га, технического оснащения, запуска проектов по модернизации и строительству сахарных заводов, с инфраструктурным развитием отрасли, ожидается рост валового сбора сахарной свеклы до 1,8 млн тонн. Ожидается рост производства сахара в семь раз», — Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК.

Но решить быстро проблему не получится. Так, в этом году сахарной свеклы посадили даже меньше, чем годом ранее. И даже этот урожай может быть не таким богатым, если погода будет засушливой и воды растениям будет не хватать.