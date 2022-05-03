Шымкентца задержали с 22 килограммами наркотиков

Житель Шымкента хранил марихуану в коробке из-под обуви на одном из рынков города, сообщает OTYRAR.

Оперативники изъяли у него килограмм запрещенной травы. Полицейские проверили и его квартиру. На балконе мужчина хранил два полиэтиленовых пакета с марихуаной, уже расфасованной по дозам. А в спальне у мужчины были две дорожные сумки набитые тем же наркотиком.

«Общий вес изъятой марихуаны составил около 22 килограмм. Задержанный водворен в изолятор временного содержания Шымкента. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель Министерства внутренних дел РК.

В стране продолжается прием оружия. Только за прошлую неделю казахстанцы принесли полицейским больше 500 единиц огнестрельного оружия и свыше 3,5 тыс. патронов. Акция по выкупу у населения вооружения стартовала 25 апреля, на нее из республиканского бюджета выделено 88 млн тенге.

«За 11 лет населением на возмездной основе добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию. Всего выкуплено вооружения на общую сумму около 1,8 млрд тенге», — говорит Асылбек Идирисов, начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК.

За последние 5 лет количество преступлений с применением огнестрельного оружия снизилось вполовину. Те, кто добровольно сдаст оружие могут получить вознаграждение от 30 до 306 тысяч тенге. Срок выплаты вознаграждений – месяц.

«К примеру, до 100 МРП, или 306 тыс. тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тыс. тенге. При этом каждая единица гладкоствольного оружия максимально может быть оценена в 91 тыс. тенге. При определении размеров выплат комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория. За оружие первой категории оплата производится в размере 100% от стоимости, второй категории – 70% и третьей категории – 30%», — говорит Асылбек Идирисов.

За неделю казахстанцы совершили больше 3200 преступлений. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 6 убийств, 2 разбоя, 38 грабежей, 463 кражи чужого имущества.