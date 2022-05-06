В Шымкенте поздравили защитников Отецества

Защитников отечества сегодня чествовали в Шымкенте. Глава третьего мегаполиса наградил почетными грамотами военнослужащих и офицеров.

Для виновников торжества подготовили концертную программу. Аким города заверил, что Шымкент под охраной, как и вся страна.

Их профессия опасна и сложна. Они защитники Родины. Военные, ценою своей жизни, должны быть готовы отстоять победу и охранять народ! Показательными были трагические события в январе, тогда навстречу бандитам шли военные!

На сцене концертного зала Туркестан, который кстати тоже пострадал во время погромов, сегодня чествуют простых солдатов, офицеров, командиров и не только!

«От всей души поздравляю всех с праздником! Мирного неба и здоровья желаю. Спасибо всем защитникам нашей страны. Мы вами гордимся»,- сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Для виновников торжества представили концертную программу, в которой выступили звезды казахстанской эстрады.

Те, кто служил в армии, тоже принимают поздравления, глава мегаполиса тоже военный, Мурат Айтенов уверяет, что наша армия всегда на чеку.

7 мая в Казахстане отмечают День защитника отечества, в этот день принято поздравлять мужскую половину населения, но многие с этим не согласны. Ведь на страже порядка и представительницы прекрасной половины.