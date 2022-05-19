В Шымкенте провели ярмарку вакансий для выпускников

В Шымкенте прошла ярмарка вакансий, посвященная выпускникам Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова.

Организаторами ярмарки являются центр по поддержке карьеры и трудоустройства, ресурсный центр «Жастар» и центр занятости населения Шымкента.

Выпускник университета Бакдаулет Жайлыбек пришел на ярмарку вакансий в поисках работы. Бакдаулет защищает диплом по специальности инженер-механик. В студенческие годы парень подрабатывал официантом и барменом, сейчас Бакдаулет намерен работать по специальности.

Бакдалует Жайлыбек, выпускник Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова:

«Я сегодня пришел на ярмарку вакансий, чтобы найти работу. Обошел несколько работодателей. Сейчас конечно самое главное — это зарплата. Ищу работу, где будут платить побольше и с удобным графиком. В студенческие годы также ходил на практику на разные заводы, мне моя специльность нравится».

На ярмарке свои вакансии предложили около 160 учреждений. Среди них было и предприятие АО «3-Энергоорталык». Энергоснабжающее предприятие представляет комбинированное производство тепловой и электрической энергии. Тепловая электростанция сейчас остро нуждается в энергетиках, лаборантах и специалистах по тепловой автоматике.

Кыдырали Насипов, работник АО «3-Энергоорталык»:

«Здесь в университете теория, а у нас практика. У нас хорошая школа, поэтому специалисты становятся хорошими у нас. У нас есть все, например, тепловая электроэнергетика и автоматика. Поэтому поработав у нас, специалисты становятся конкурентоспособными и становятся специалистами нарасхват по всей республике».

Найти работу сегодня могли именно выпускники университетов. Главная задача организаторов заключалась в том, чтобы трудоустроить безработную молодежь. Самые востребованные работники – технологи пищевой промышленности, инженеры, механики и IT-специалисты.

Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ имени М. Ауэзова:

«Ярмарку которая прошла сегодня, можно назвать большим мероприятием. Мы специально организовали ярмарку для студентов. У нас сейчас 3700 выпускников, думаю каждый студент сегодня покажет свои способности, чтобы устроиться на работу. К слову, в прошлом году у нас было 4200 выпускников, 83% из них трудоустроились».

У выпускников университета была возможность получить ценные консультации, и главное, трудоустроиться! Сегодня ярмарку вакансий посетили больше 2 тысяч выпускников.