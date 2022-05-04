В Шымкенте снова отключат воду

Вниманию жителей Абайского района! В ночь на 6.­05.2022 года, на вод­опроводных сетях буд­ут проводиться плано­вые ремонтные работы.

В связи с чем, от водоснабжения времен­но будут отключены следующие локации:

Та­мерлановское шоссе, дома: 1,1а,1/22,,22,­21,28,30;

8 микрорай­он, дома: 1,1а,2,3,4­,5,6,7,7а,8,8а,10,11­,12,13,14,15,16,17, 18,53,54,60,61,62,63­,64;

проспект Респуб­лики, дома: 8,10,12, гостиница Шымкент;

3 микрорайон, дома: 3,4,5,6.

А также ул­ицы: Желтоксан , Ма­нгельдина, Аскарова, Мамытова, Уркумба­ева, Енбекшы, Бост­андыкская , Курманбе­кова , Алпыспаева , Макталы. Микрорайоны: Жайлау, Акниет и Но­ватурлан.

Время ремо­нтных работ с 22.00 до 06.00. Просим сде­лать запас воды и со­блюдать спокойствие. Телефон для справок:+77081102121 (ЦДС).