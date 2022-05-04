В Шымкенте снова отключат воду

Вниманию жителей Абайского района! В ночь на 6.05.2022 года, на водопроводных сетях будут проводиться плановые ремонтные работы.
В связи с чем, от водоснабжения временно будут отключены следующие локации:
Тамерлановское шоссе, дома: 1,1а,1/22,,22,21,28,30;
8 микрорайон, дома: 1,1а,2,3,4,5,6,7,7а,8,8а,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,53,54,60,61,62,63,64;
проспект Республики, дома: 8,10,12, гостиница Шымкент;
3 микрорайон, дома: 3,4,5,6.
А также улицы: Желтоксан , Мангельдина, Аскарова, Мамытова, Уркумбаева, Енбекшы, Бостандыкская , Курманбекова , Алпыспаева , Макталы. Микрорайоны: Жайлау, Акниет и Новатурлан.
Время ремонтных работ с 22.00 до 06.00. Просим сделать запас воды и соблюдать спокойствие. Телефон для справок:+77081102121 (ЦДС).