Водителей веселого кортежа школьников наказали

Выпускники школ устроили веселый кортеж на дорогах южного мегаполиса, сообщает OTYRAR.

Видео кортежа появилось в социальных сетях. На кадрах можно заметить колонну автомобилей, из окон которых высунулись школьники.

Данное видео попало в поле зрения Департамента полиции. Нарушителей ПДД уже привлекли к ответственности.

«Сотрудниками местной полицейской службы ДП г. Шымкент установлены и привлечены к ответственности водители автомашин Hundai Accent, Toyota Land Cruiser и Toyota Camrу в соответствии со статьями 590 «нарушение правил эксплуатации ТС», 593 «несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов» и 606 «создание аварийной ситуации’ КоАП РК», — сообщили в ведомстве. .

В целом, 25 мая патрульными полицейскими Шымкента к административной ответственности привлечены 132 водителя за нарушение ПДД, в том числе 10 автомашин водворены на штрафстоянку.