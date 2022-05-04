Выбил почти все зубы. Шокирующие подробности об убийстве в Ордабасинском районе

В Туркестанской области семейный конфликт закончился трагедией. Один из местных жителей до смерти избил свою супругу за то, что она отказалась распивать с ним спиртное, сообщает OTYRAR.

По словам родственников погибшей, побои своей супруге тиран наносил и ранее. Из-за этого они несколько раз забирали ее с детьми к себе. Однако мужчина с угрозами возвращал жену обратно.

Видео с побоями покойная Укилай Сартаева отправляла своим родственникам. Из-за ревности муж часто избивал её, рассказывают родные погибшей. Последнее истязание тирана оказались тяжелыми для Укилай. Он бил её с собой жестокостью за отказ выпить с ним спиртное, говорят близкие женщины. Всё происходило на глазах у четверых несовершеннолетних детей и матери агрессора. Никто из них не мог остановить разъяренного мужчину.

«В бане он начал избивать ее, пинал до крови. Выбил ей практически все зубы. А потом завёл домой и там продолжал бить. Взял металлический круг от печи и пробил им голову ей. Я в морге видела следы», — говорит Бахыт Саймасаева, сестра погибшей.

Родные погибшей говорят, что зять часто принимал наркотики, пил спиртное, и под воздействием их, нападал на жену. После таких случаев, родственники не раз забирали Укилай с детьми из дома.

«Они и в суде были. Я там была свидетелем. Дочь его сильно боялась. Чуть что, она сразу бежала от него. Когда мы через суд разводили их, они зашли в отдельную комнату. Потом оттуда вышли представители суда и сказали, что не могут их развести сразу. Им дали время обдумать все», — говорит Каламкас Сартаева, мать погибшей.

Близкие требуют строгого наказания для тирана. Хотят, чтобы к ответственности привлекли также и его мать, за то, что вовремя не остановила сына. В полиции тем временем установили, что убийство Сартаевой произошло на почве семейной ссоры.

«Подозреваемый признался в содеянном. Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем, сообщаем, что подозреваемый, житель Ордабасинского района, на профилактическом учёте в отделе полиции не состоял. Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало», — рассказали в ДП Туркестанской области

Четверо несовершеннолетних детей Укилай Сартаевой находятся сейчас под опекой брата подозреваемого. Сейчас с ними работают психологи. А родные погибшей тем временем, готовят жалобу на действия полицейских. По их словам, в тот роковой день, стражи порядка не сразу приехали на вызов. Ждать их пришлось 40 минут, рассказывают родственники Сартаевой.