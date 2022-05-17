Знак благодарности за труд прошедшей жизни 6 мая в Алматы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась традиционная акция Национальной медицинской ассоциации под девизом «Никто не забыт! Ничто не забыто!».

Вручали награды врачам – и живым, и ушедшим – в трех номинациях: за доблестное служение в годы военных конфликтов; за огромный вклад в здравоохранение Казахстана; за самоотверженную борьбу с ковидом.

Почему необычно это мероприятие?

А потому, что показывает: память народная никуда не ушла, не стерлась буднями современности, даже после нескольких десятилетий награды находят своих героев, жизнь их и труд не канули в забвение и достойно оценены потомками.

В этот светлый майский день получили награды и наши славные земляки – врачи Абдурашит и Хикаят Музраповы. Их давно уже нет на этой земле, но свои заслуженные наградные «звезды» и дипломы «Алтын Дәрігер» за них получил младший сын Ислам при поддержке небольшой делегации, приехавшей из Шымкента. Кто были эти замечательные врачи при жизни, если и теперь люди вспоминают о них с признательностью и теплотой?

Абдурашит и Хикаят вместе учились в Ташкентском медицинском институте, там полюбили друг друга и общую врачебную профессию. После учебы он стал санитарным врачом, она – акушером-гинекологом. Судьба определила им долгое время работать в Кентау, где каждый проявил себя настоящим профессионалом на своем поприще.

Абдурашит Музрапович возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу города и настолько четко организовал работу, что в Кентау за опытом съезжались врачи из других регионов страны. Хикаят Каримовна в успехах ничуть не отставала от мужа.

Даже удивительно, как за напряженной работой и хлопотным бытом им удалось родить и воспитать троих сыновей, которые тоже впоследствии стали врачами. Мухитдин стал хирургом-травматологом, Шухрат – кардиохирургом, Еркин – анестезиологом-реаниматологом. Вместе они образовали медицинскую династию, из которой каждый был на своем месте и каждый вносил свой вклад в это нелегкое, но благородное и богоугодное дело. Главное, что сыновья смогли унаследовать от родителей не только профессию, но и большое отзывчивое сердце.

Бигайша Нургазинова, большой друг семьи Музраповых, никогда не забудет, какую поддержку оказала эта дружная семья интернату для слепых и слабовидящих детей «Умит», который она тогда возглавляла. В своей книге «Соколы Белых Вод» она вспоминает и сыновей – постоянных шефов интерната, и их любимую мать Хикаят Каримовну.

«Она благословляла каждое наше мероприятие и говорила: «Вы делаете большое и нужное дело, поэтому мои сыновья вам и помогают». Это была очень гордая, независимая, сильная женщина, беззаветно любившая своих сыновей.

До самой смерти в свои 72 года она объединяла и нравственно направляла всю семью. До самого последнего часа работала в Сайрамском роддоме, не требуя скидок на возраст, не принимая поблажек. Гордо жила и гордо ушла из жизни. И смерть приняла необычайно красиво.

В 2007 году в первый день праздника Ораза айт она надела нарядное платье и отправилась воздать хвалу Всевышнему. Спускалась по лестнице, присела на ступеньку и, не выдержав сердечной боли, тихо покинула этот мир. Так, говорят, уходят в мир иной только очень достойные люди, чистые помыслами и душой…

В тяжелейшие для людей и страны 90-е годы братья Музраповы вынуждены были уйти из профессии. Но на сыновьях врачебная династия Музраповых не закончилась. В медицину пошли их внучки. Луиза, дочь Шухрата, заканчивает учебу в Первом медицинском институте в Москве, а Сабина, дочь Еркина, учится сейчас в алматинском медицинском вузе.

Семью Музраповых до сих пор не забывают земляки. В честь Абдурашита Музрапова была названа средняя школа в его родном селе Колкент. Когда-то она была маленькая, неказистая, старой постройки, но пять лет назад, когда школа попала в программу «100 школ, 100 больниц», обрела достойный современный облик. Во дворе стоит бюст Абдурашита Музрапова, и каждый школьник знает славное имя того, кто когда-то так много сделал для развития родного села.

Есть и музей его имени, который сейчас реконструируется и расширяется. Именно туда 9 мая Бигайша Нургазинова, которая тоже присутствовала на вручении, принесла новый ценный экспонат – награду, привезенную недавно из Алматы.

Все произошло точно по девизу: «Никто и ничто не забыто!». Думается, эти прекрасные люди, смотрящие с небес на земные дела, были бы этим довольны…