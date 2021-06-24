В Туркестанской области в этом году зарегистрировано 27 несчастных случаев с летальным исходом на воде. 20 утонувших — дети.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Ерик Сарыбаев.

По его словам, за последние 5 лет, то есть с 2016 по 2020 годы, на водоемах области в общей сложности погибло 252 человека, в том числе 140 детей.

«Основные причины трагедий — это оставление детей без присмотра взрослых возле каналов для полива, купание детей в каналах, прилегающих к селу, где купание не разрешено, купание в реках, расположенных посреди гор и недооценка своих сил», — сказал Ерик Сарыбаев.

На сегодняшний день активно организуется проведение профилактической работы по вопросам безопасности на водоемах. Сотрудниками районных и городских ЧС совместно с местной полицейской службой проведено 142 рейда, 85 граждан оштрафованы.