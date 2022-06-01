Более 40 заявлений выдано на опекунство в ЦОНах Шымкента

С начала 2022 года через ЦОНы было оказано более 40 услуг по установлению опеки или попечительства над детьми, оставшимся без попечения родителей.

По закону к данной категории относятся дети, потерявшие родителей из-за их смерти или в связи с отказом или утратой родительских прав. Обычно в таких случаях, опекунами становятся близкие родственники, но и просто неравнодушные люди также могут подать заявление на опекунство.

Ко Дню защиты детей филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент напоминает, что подать заявление на опекунство можно двумя способами: через портал eGov, либо через ЦОН.

Для того чтобы оформить госуслугу через ЦОН, документы представляются в подлинниках для сверки, после чего подлинники возвращаются клиенту. Срок оказания госуслуги – 19 рабочих дней. Клиент получает расписку о приеме соответствующих документов, на основании которой затем производится выдача готовых документов.

Чтобы оформить госуслугу через портал eGov необходимо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и найти на портале услугу «Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей и назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей». Затем необходимо заполнить данные и прикрепить отсканированные документы.

Важно! Госорган может отказать в установлении опеки или попечительства в случаях, если клиент не достиг совершеннолетия, признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, лишен судом родительских прав или ограничен в родительских правах, имеет заболевания, препятствующие осуществлению обязанности опекуна или попечителя.