Девушка пыталась спрыгнуть на ж/д пути в Шымкенте

Молодая девушка в южном мегаполисе решила уйти из жизни, прыгнув на железнодорожный путь с моста, передает OTYRAR.

В полночь 6 июня на пульт Центра оперативного управления департамента полиции города Шымкента поступило сообщение о том, что на мосту Капал батыра стоит девушка и пытается совершить суицид.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. В течение пяти минут они уже были на месте.

Полицейские увидели на мосту девушку, которая уже готова была прыгнуть с моста на железнодорожные пути под поезд. Правоохранители сразу вступили с ней в разговор, просили ее не совершать этот поступок. Отвлекая разговорами, одному из полицейских удалось подойти поближе, обхватить ее сзади и предотвратить суицид.

Спасенную девушку доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств.