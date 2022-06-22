«Горячие» темы начала лета

Постоянно настраиваешь себя на хорошее, доброе, а жизнь нет-нет, да и преподносит тебе примеры такого дикого, пещерного варварства, что благодушие в момент сменяется негодованием.

Молча взирать на подобное просто невозможно. Судите сами…

В конце мая в соцсетях распространили видео, в котором молодой мужчина избивал женщину на глазах ребенка и прохожих. Случай произошел в Шымкенте 27 мая на улице Дулати. За женщину попытались заступиться случайные прохожие. Но это только больше распаляло драчуна. На видео, снятом очевидцами, мужчина яростно бросает потерпевшую на землю и кроет ее матерными словами.

Впоследствии выяснилось, что герои этого видеоролика — муж и жена. В департаменте полиции Шымкента объяснили, что женщина отказалась писать заявление на мужа, избившего ее. Выходит, что это была обычная «семейная ссора», правда, в общественном месте. Участковые инспекторы выписали извергу «защитное предписание»: это значит, что при повторе подобного поведения мужчине грозит административный арест.

Не понимаю, почему женщина терпит? Ведь из-за таких побоев она вскоре станет инвалидом, а однажды он ее и вовсе прибьет. Упаси Боже, конечно. Но есть скорбная статистика: по данным ООН, в Казахстане от бытового насилия ежегодно погибают около 400 женщин.

На минувшей неделе все рекорды просмотров побило видео наших соседей из Узбекистана. 6 июня. Сурхандарьинская область. На свадьбе друзья подготовили для молодоженов шуточный конкурс: кто быстрее развернет конфеты. Победила невеста.

Разозлившийся жених тут же сильно ударил ее по голове… Невеста устояла на ногах, но была явно в шоке. Где в этот момент были ее родные?! Почему не встали на защиту дочери? Если этот примат так ведет себя в первый день совместной жизни в присутствии гостей, то что будет дальше?

В Государственном комитете семьи и женщин РУ сообщили: «Действия гражданина Р. Х. задокументированы в связи с наличием состава преступления, а собранные документы направлены в Узунский районный суд по уголовным делам», — передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Газета.uz».

По данным источника издания, в отношении мужчины открыто административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство). Наказание по этой статье – небольшой штраф или административный арест до 15 суток.

Да, многое может случиться за эти 15 суток. Возможно, у этого животного руки отсохнут или новобрачная поумнеет, да и уйдет от него.

Еще один вопиющий случай произошел в столице нашей Родины. Видео с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей, как астанчанка справляет нужду в лифте, разлетелось по соцсетям. «Этикет» молодой девушки возмутил казахстанцев, 9 июня стало известно, что ее арестовали, передает Liter.kz.

Неприятный инцидент произошел в ЖК «Комфорт Де Люкс». Оставшаяся одна в лифте девушка справила нужду «по-большому». После парень, с которым она изначально в него зашла, вернулся, и они в этом же лифте уехали вниз.

«Установлено, что парень со своей подругой доставляли заказ «испанский чизкейк» жильцам этого жилого комплекса. Оставшись в лифте, 22-летняя девушка справила нужду», – передали в пресс-службе ДП Нур-Султана. Как пишут жильцы ЖК, отмывать лифт потом пришлось уборщице…

На девушку, как сообщили в ДП, заведено дело по статье «Мелкое хулиганство». Решением специализированного межрайонного административного суда нарушительница приговорена к 10 суткам административного ареста и помещена в спецприемник для административно-арестованных лиц.

…Да, пока одни бьют своих жен и невест, другие – гадят в лифте, третьи – украшают планету. Здорово, что этот крайний пример связан с нашим городом.

70-летний шымкентский пенсионер, житель микрорайона «Улагат», Асылхан Агманов превратил свою улицу в сад. Об этом замечательном человеке рассказал телеканал OTYRAR. И занимается этим благородным делом Асылхан ага уже 8 лет.

В местности, где он живет, теперь растет множество плодовых деревьев и около 400 тополей. Не так-то просто было превратить ему улицу в зеленую чащу. На сад, требовавший много труда и терпения, аксакал тратил собственную пенсию.

В агрономы-любители Асылхан Агманов подался сразу же, как только вышел на пенсию. Удивительно, но инициатива энтузиаста не нашла поддержки со стороны соседей. Пенсионер один приступил к посадке деревьев. Он начал с высадки саженцев тополя.

«Здесь раньше кругом росла трава. А потом я подумал: так нельзя, нужно привести эту территорию в порядок. Чтобы было уроком для молодежи, то есть в воспитательных целях. Были и такие люди, кто говорил: «Зачем тебе это нужно, ничего на этой земле не вырастет, только здоровье потеряешь. Но я решил, что все-таки добьюсь своего», – воспоминает Асылхан ага.

Сегодня стало больше тех, кто просит поделиться Асылхан ага своим опытом. Пенсионер доволен появившемуся у местной молодежи желанию по его примеру оживить заброшенные пустыри. Это и была его главная цель, говорит садовод-любитель.

Тополя, посаженные пенсионером, украсили улицу, пустили глубокие корни. Некоторые из них уже достигают 20 метров. Все это благодаря уходу и своевременному поливу. На заботу о зеленых насаждениях уходит большая часть его скромной 75-тысячной пенсии.

Стало известно, что Асылхан Агманов планирует переехать в село Алтынтобе, где он родился и вырос. Теперь пенсионер не боится, что его зеленые насаждения останутся без присмотра.

Кстати, на этой неделе в горакимате должно пройти совещание, на котором, надеюсь, утвердят проведение традиционного конкурса-акции «Таза қала» («Чистый город»). Хорошо бы поднять призовой фонд конкурса! Поощрить энтузиастов, все-таки затраты у них немаленькие.

А мы откроем для вас имена новых цветоводов-любителей, украшающих своим трудом дворы и улицы Шымкента. Низкий поклон и восхищение этим людям!

Фарида Шарафутдинова