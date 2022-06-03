5 июня в стране пройдет республиканский референдум. Граждане смогут отдать свои голоса за или против дополнений и изменений в Конституцию Казахстана.

Итак, какие поправки выносятся на референдум?

В первую очередь, предлагается объявить землю и ее недра собственностью народа Казахстана, однако от имени народа право собственности осуществляет государство.

Поправки запрещают смертную казнь. Также запрещается председателям и судьям Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

Также из Конституции исключен пункт о том, что запрет избираться на более чем на два срока президентом Казахстана не распространяется на первого президента страны (Нурсултана Назарбаева).

Статья 43-я, в которой говорится о том, что президент РК не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность, дополняется запретом состоять в какой-либо партии.

Также в Конституции будет прописано, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Из статьи 91-й, декларирующей неизменность унитарности и территориальной целостности Казахстана, а также формы правления, исключаются положения о неизменности «основополагающих принципов деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса».

Рядпоправок направлен на перераспределение властных полномочий.

Во-первых, президентская квота в сенате сократится с 15 до 10 депутатов. При этом пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана. Сенат будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета, вносимые президентом.

Создается Конституционный суд, в котором будут состять 11 судей. Его состав будет формироваться следующим образом: 6 судей назначаются парламентом, четверо судей назначаются президентом, председатель Конституционного суда назначается президентом с согласия сената.

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату. Ее председатель дважды в год будет отчитываться перед депутатами мажилиса. Такая мера расширит контроль депутатов над бюджетом.

Акимы областей, городов республиканского значения и столицы будут назначаться на должность президентом только с согласия депутатов всех маслихатов данного региона. При этом глава государства будет предлагать не менее двух кандидатур, по которым состоится голосование. Будет назначен на должность кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В целом, поправки и изменения коснутся 33 статей Конституции. На референдум выносится только один вопрос, принимаете ли вы поправки в Конституцию или нет. Отдать свой голос могут граждане, достигшие 18-летнего возраста.