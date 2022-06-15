Кибербезопасность акимата Толебийского района под контролем

Каким должно быть слышащее государство, этот вопрос мучает многих сегодня. С одной стороны народ просит от властей плодотворной работы, а власти говорят работаем на всю мощь!

В Толебийском районе местные власти жалобы жителей рассматривают каждый день. Если раньше на решение проблем уходило больше времени, теперь каждое обращение рассматривается в обязательном порядка, так как внедрена цифровизация.

ДО ЧЕГО ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОШЛА?

Решением проблемы жителей занимается не только сотрудник Толебийского акимата, но и виртуальный разум. К примеру, житель долгое время не мог встать в очередь на жилье: пришел в акимат, получил талон и в течение нескольких минут получил нужную информацию — онлайн.

«Приемная работает по разным вопросам, здесь находятся представители разных отделов, которые помогают жителям. Вот берем талон и ожидаем, к примеру ЖКХ, социальная помощь, очередь на жилье. 40-50 человек в день обслуживаем. Помогаем и стараемся все вопросы решить сразу», — говорит Алмас Жолсеитов, директор информационного центра акимата Толебийского района.

БЛИЖЕ К НАРОДУ

Работает и общественная приемная акима района. Толеген Телгараев ведет прием с 10 утра и до обеда. Вопросы — разные, и так несколько раз в неделю.

«Аким района у нас принимает по графику, вопросов много. Также принимаем вопросы онлайн и офлайн. На базе информационного центра можно получить разную информацию и помощь. Принимают сотрудники разных отделов нашего акимата», — говорит Алмас Жолсеитов, директор информационного центра акимата Толебийского района.

КИБЕРОБЕЗОПАСЕНЫ

Что касается кибербезопасности в районе, к этому тут подошли с большой ответственностью.

«Мы обезопасены от кибератак, если бывают такие случаи, наши данные под чутким контролем. Есть все необходимое, чтобы информация была доступна только для наших пользователей«, — уверяет Алмас Жолсеитов, директор информационного центра акимата Толебийского района.

В акимате Толейбийского района говорят, что вопросов и работы хватает, все решается в срочном порядке, так как все вопросы жителей контролирует лично аким района.