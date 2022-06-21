Количество наркозависимых выросло на 22%

За последние 10 лет количество наркозависимых в мире выросло на 22 %. Всего их насчитывается около 275 млн.

Наркотики ежегодно становятся причиной гибели 500 тысяч человек. Что касается ситуации в стране, здесь на учете состоят 18,5 тысяч наркоманов, из них 1,5 тысячи женщины. Для Казахстана с населением в 19 млн этот показатель представляет серьезную угрозу.

«А что касается реальной ситуации, то количество наркозависимых больше в несколько раз. Для борьбы с этим злом следует мобилизовать совместные усилия всех заинтересованных компетентных государственных органов, местных исполнительных органов, представителей общественности, негосударственных организаций, общественности. В этой связи утвержден план специальных профилактических мероприятий с участием всех органов и организаций. По всей стране проводятся широкомасштабные мероприятия с целью разъяснения информации каждому подростку и их родителям о вреде наркотиков», — говорит Бакытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Плантации индийской марихуаны культивируют в южных регионах. Ежегодно выявляется и уничтожается около 60 плантаций индийской марихуаны. Это примерно 20 гектаров земель, засеянных культивированной марихуаной, где изымается более 20 тонн наркотиков

«В южных регионах, в предпесковых отдаленных районах, культивируются целые плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают 4 метров. Для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое», — говорит Бакытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

А супруги из Нур-Султана организовали семейный подряд по сбыту наркотиков. Сначала задержали 50-летнюю жительницу столицы, у которой в ходе обыска личных вещей в сумочке обнаружили гашиш и марихуану весом около 400 граммов, приготовленных для реализации.

«Далее в ходе обыска квартиры задержан ее 47-летний супруг, который добровольно выдал наркотическое средство гашиш весом около 10 кг и марихуану около 1,5 кг, хранившиеся на балконе. Одновременно с этим на улице Боталы был задержан соучастник семейного подряда, причастный к сбыту наркотиков, 25-летний мужчина, у которого в ходе личного обыска и обыска автотранспорта изъято наркотическое средство марихуана. Общий вес изъятых наркотиков составил более 11 кг. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ их аналогов», что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы«, — говорит Бакытжан Амирханов.

С начала года из незаконного оборота изъято больше 130 кг различных наркотических средств. Выявлено свыше одной тысячи наркопреступлений, в том числе 692 факта сбыта и 215 фактов хранения в особо крупном размере. Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области. Изъято свыше 2 тонн различных видов наркотиков, в том числе 1,2 тонны марихуаны, 350 кг гашиша, порядка 70 кг синтетических наркотиков.

«Наркоситуация в стране характеризуется новыми синтетическими веществами, наркотиками каннабисной группы, угрозой афганских опиатов. В связи с этим, нами проводится работа по выявлению и ликвидации интернет-магазинов, занимающихся продажей наркотиков, а также подпольных лабораторий по их производству. Так, в ходе проведения оперативных мероприятий в Туркестанской области в Сарыагашском районе выявлен факт незаконного выращивания 1870 штук опийного мака», — говорит Бакытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

В наркосреду активно вовлекается незанятая молодежь, студенты и ученики школ, зачастую предоставленные сами себе на время летних каникул. В мессенджерах распространяется реклама наркотиков под предложениями «легкого» заработка. Практически каждый подросток имеет свободный доступ к интернету. С начала года выявлено и заблокировано свыше 700 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством всемирной сети зарегистрировано 87 уголовных дел. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 53 уголовных дела.