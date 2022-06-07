«Курила из-за стресса»: жительницу Шымкента задержали на улице с наркотиками

При патрулировании улиц внимание сотрудников Енбекшинского РУП привлекла молодая женщина, которая доставала полиэтиленовый сверток из под столба вдоль дороги.

Полицейские при проверке установили в свертке наркотические средства марихуану и гашиш, расфасованные в маленькие черные пакеты. Результаты экспертизы показали, что общий вес изъятых наркотических веществ составляет более 30 граммов.

Подозреваемая указала, что начала употреблять наркотики из-за продолжительного стресса и приобрела их для себя через интернет-мессенджер. Со слов задержанной, покупку она оплатила онлайн, после чего ей отправили координаты спрятанных наркотиков.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 296 УК РК «незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», и привлечена к общественным работам.

Полицейские мегаполиса предупреждают об уголовной ответственности за незаконные приобретение, хранение, изготовление и сбыт наркотических веществ.