Лучшие проекты Шымкента представят на августовской конференции

Роботы, одежда собственного производства, проекты по улучшению безопасности пешеходов. Студенты колледжей Шымкента продемонстрировали свои проекты на выставке.

Робот-сапер вызвал неподдельный интерес на студенческой выставке проектов. Железный помощник представляет собой мобильную платформу повышенной проходимости: робот способен преодолеть расстояние до 6 километров. В конструкцию встроена видеокамера.

Абылайхан Абдинаби, студент колледжа:

«Работает он так: захватывает объект, после поднимает его, и отправляет объект на склад. Потом ты отпускаешь объект, после собираешь объект в своем складе. Далее робот может пойти в какую-нибудь безопасную зону. Робот может идти и прямо, и налево, разворачивается на 360 градусов».

Студенты политехнического колледжа обеспокоены участившимися ДТП. Юные конструкторы предлагают внедрить на дорогах Шымкента пешеходные переходы с лазерным излучением. Днём они будут аккумулировать солнечную энергию, что позволит обеспечить бесперебойную работу. Ночью и в плохую погоду изображение позволит предупредить водителя о наличии пешехода.

Бекжан Шерикбеков, куратор проекта:

«В городе есть места, где люди нуждаются в светофорах, но их там нет. Мы предлагаем установить там лазерные переходы. Пешеход нажимает на кнопку, горит лазерный луч красного цвета, машины останавливаются. Это особенно эффективно во время тумана, непогоды и ночью».

Собственную коллекцию одежды в национальном стиле представили студенты колледжа лёгкой промышленности. Кроме вещей, мастера занимаются изготовлением сумок, футболок, картин и ковров.

Айжан Тажибаева, куратор проекта:

«Наши студенты все делают своими руками. Например, вот эту надпись на кепке, наши ученики вышили сами. Мы также развиваем текстильную промышленность, занимаемся ковроткачеством и изготовлением необычных картин. А на футболках мы печатаем разные картинки в 3Д формате. Можем напечатать имя человека. Студенты неплохо на этом зарабатывают».

В выставке принимают участие студенты 11 государственных колледжей Шымкента.

Жанар Алтаева, главный специалист отдела управления образования г.Шымкента:

«На выставке студенты показали свои лучшие работы. Каждый проект был особенным. Стоит подчеркнуть, что сегодня колледжи Шымкента оснащены специальным оборудованием по международным стандартам».

Лучшие проекты представят на августовской конференции.