Модные тренды от Giovane Gentile в Шымкенте

Итальянский бренд Giovane Gentile радует клиентов новой коллекцией. В этом году в тренде зеленый, фиолетовый и кирпичный цвета.

«Один мужчина обязательно должен иметь пиджак и хорошую футболку», — говорит менеджер бренда Giovane Gentile Окан Ай.

Пиджак и футболка действительно универсальные вещи, которые можно носить практически в любое время года, главное вовремя обновлять гардероб. Подобрать одежду из новой коллекции вам всегда помогут в отделе Giovane Gentile расположенном на 3 этаже торгового центра ИЗУМИ. Постоянный клиент бренда Жанибек уверяет: главное чтобы ткань приятно прилегала к телу.

«Мне нравится. Размер сразу подошел, Лекала как надо, как итальянское. Пиджак хорошо сидит, девушки подобрали размер. Сам покрой и ткань очень приятны к телу. Я чувствителен к тканям, для меня важно, чтобы с вешалки ощущалось приятно«, — поделился постоянный клиент Жанибек Аманкулов.

Специалист по продажам отметила, что вещи Giovane Gentile удобны настолько, что их можно носить не снимая.

«Компания Изуми является представителем бренда Джованни Джинтелли. Показывают бренды и луки, как подбирать нашим клиентам. Мы представляем обувь, одежду. Бренд Giovane Gentile представляет модные ультра коллекции, с молодежным лекалом. Лекала сразу садятся, они легкие, комфортные и удобные при носке«, — с гордостью заявила руководитель отдела торгового центра IZUMY Севара Ерметова.

Вещи Giovane Gentile может позволить себе каждый. Одежда различная по ценовым категориям шьется на одних и тех же заводах, разница только в ткани и фурнитуре.

Окан Ай менеджер бренда Giovane Gentile:

«У нас есть две линии. Одна limited edition, вторая Giovane D. В первой линии – все самые дорогие итальянские ткани. Вторая, Giovane D – более коммерческая. Шьем на тех же заводах, только более повседневная одежда, но цена очень доступная.»

В торговой сети Изуми каждый может найти для себя что то интересное: от современных футболок и аксессуаров подчеркивающих индивидуальность, до строгих, но не менее ярких костюмов.