«Мы все ждем перемен», — депутат городского маслихата

Казахстан сделал свой выбор, референдум завершился. Люди отдали свои голоса — одни ЗА, другие ПРОТИВ.

Депутат от партии «Amanat» Айгерим Джумакулова считает, перемены сами по себе не наступят. Для этого нужно начинать с себя.

Айгерим Джумакулова отдала свой голос и отметила, что сделала это с верой в лучшее.

«Мы все ждем перемен, согласитесь они сами по себе не наступят. Для этого мы должны что-то сделать. И самый первый шаг сделали сегодня многие казахстанцы, которые пришли на референдум. С верой в лучшее я тоже приняла участие», — сказала Айгерим Джумакулова, депутат от партии «Amanat» Айгерим Джумкулова.

По данным опроса, который провели журналисты издания, многие жители пришли на референдум. Есть и те, кто просто не захотел отдать свой голос.